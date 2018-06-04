صادرات مصر لأسواق "أغادير" خلال 4 أشهر تصل 505 مليون دولار

انسامد - 4 يونيو / حزيران - قال رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والورادات المصرية، إن أهم الأسواق المستقبلة للصادرات المصرية خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، تضمنت أسواق اتفاقية أغادير، حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول الاتفاقية 505 ملايين دولار مقابل 365 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت 38.3%.



وأوضح رئيس الهيئة إسماعيل جابر، في بيان صدر علي موقع مباشر مصر الرسمي، أن الصادرات المصرية للدول الأفريقية، بلغت 1.27 مليار دولار خلال (يناير-أبريل)، مقابل 1.021 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي محققه نسبة زيادة قدرها 24.5%.



كما بلغت الصادرات المصرية لأسواق الاتحاد الأوروبي 2.39 مليار دولار مقابل 2.04 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة زيادة بلغت حوالى 17% .



وارتفعت الصادرات المصرية غير البترولية خلال أول 4 أشهر من العام الحالي بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من 2017، حيث سجلت منذ بداية العام حتى أبريل الماضي نحو 8.64 مليار دولار، مقابل 7.43 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2017.



وأضاف جابر، أن أهم الدول المستقبلة للصادرات المصرية خلال الفترة من شهر يناير وحتى أبريل من العام الجاري تضمنت المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية وتركيا والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى إسبانيا والأردن وروسيا.



