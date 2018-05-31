إيجيس جروب الفرنسية تفوز بالمرحلتين 2 و 3من قطار الاتحاد

انسامد - 31 مايو / ايار - فازت شركة إيجيس جروب الفرنسية وإحدى الشركات الرائدة في مجال تطوير خدمات البنية التحتية وشبكات المواصلات بعقد الخدمات الإستشارية الخاص بالمرحلتين الثانية والثالثة من مشروع سكة قطار الإتحاد.



وفي تعليقهم على خبر الفوز بالعقد، صرحت إيجيس جروب علي موقعها الالكتروني :أن فوزها بهذا العقد يأتي كخطوة مهمة في الخطة التي تتبعها الشركة للتوسع في أعمالها في الإمارات وفي منطقة الشرق الأوسط ككل.



وطبقاً للعقد، ستقوم إيجيس جروب بالإشراف على العديد من الأطراف المسؤولة عن تنفيذ المشروع ومنها شركة الإستشارة الهندسية المسؤولة عن التصاميم الأولية للمشروع والمقاولون المسؤولون عن تنفيذ السكة الحديد، إلى جانب أطراف أخرى.



وتمتد شبكة سكة قطار الإتحاد حالياً لحوالي 1000 كيلومتر من الأرض ويوجد أكثر من 40 مرفق من مرافق السكة الحديد منتشرة عبر هذه الشبكة، وتحتوي على خطوط لنقل البضائع وخطوط أخرى لنقل الركاب. ومن المخطط أن يتم تمديد الشبكة بأكثر من 600 كيلومتر في المرحلة الثانية بينما ستشهد المرحلة الثالثة تمديدها ب250 كيلومتر. وسوف تنتهي هذه التوسعات بحلول عام 2024 لتربط ما بين كل من المملكة العربية السعودية والإمارات وسلطنة عمان.



ومن الجدير بالذكر أن هذا ليس أول مشاريع إيجيس جروب في المنطقة، إذ أن الشركة الفرنسية قد عملت من قبل في تسليم خدمات التصميم الهندسي لمشروع بلو واترز للنقل الأرضي السريع.



