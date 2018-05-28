مصر: بدء الانتاج فى بئر جديد في حقل نورس

أنسامد - 28 مايو / آيار - أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية وضع البئر التنموى نيدوكو شمال غرب -7 بحقل نورس فى منطقة أبوماضى بدلتا النيل على الإنتاج بمعدل حوالى 180 مليون قدم مكعب غاز و1500 برميل متكثفات يومياً ليصل عدد الآبار المنتجة بالحقل إلى 14 بئراً بمعدلات إنتاج حوالى2.1 مليار قدم مكعب غاز يومياً وحوالى 8500 برميل متكثفات يومياً و 115 طن بوتاجاز يومياً.



جاء ذلك فى التقرير الذى تلقاه المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية من المهندس عاطف حسن رئيس شركة بترول بلاعيم ( بتروبل) في إطار المتابعة المستمرة لخطط زيادة الإنتاج من الثروة البترولية و المنشور علي الصفحة الرسمية لوزارة البترول المصرية.



وأوضح التقرير أن البئر الجديدة تم انجاز جميع الأعمال المتعلقة بحفرها وإكمالها ومد خطوط الإنتاج اللازمة لربطها بتسهيلات الإنتاج في فترة زمنية قصيرة لا تتجاوز الشهرين.



وأضاف التقرير أنه جارى استكمال أعمال زيادة الإنتاج بمشروعات تنمية الحقول الجديدة مع الالتزام الكامل بتطبيق قواعد الأمن والسلامة فى عمليات التنفيذ والتشغيل، مشيراً لارتفاع إجمالى إنتاج الشركة من الزيت والغاز الطبيعى حالياً إلى 600 ألف برميل زيت مكافئ يومياً محققة رقم إنتاج قياسى هو الأعلى فى تاريخها.



