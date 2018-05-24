الاستثمارات البينية العربية لا تتعدي 5 بالمائة، جمال بيومي

انسامد - 24 مايو / ايار - أكد السفير جمال بيومى الأمين العام لاتحاد المستثمرين العرب أن نسبة الاستثمارات العربية بالمنطقة العربية تمثل نحو 5% فقط من إجمالى الاستثمارات بالمنطقة.



وأوضح، خلال لقائه ببرنامج مصر بكرا الذي تبثه قناة النيل الثقافية الرسمية المصرية ، أن نحو 2000 مليار دولار بما يعادل 2 تريليون دولار استثمارات عربية يتم استثمار خارج الدول العربية، وإجمالى ما يتم استثماره داخل المنطقة العربية 60 مليار دولار.



وأشار إلى أن المستثمرين المصريين لديهم استثمارات مصرية في الخارج تقدر بنحو 140 مليار دولار وفقا لحديث وزير الاقتصاد الألماني الذي زار مصر مؤخرا.



وأكد جمال بيومي لدينا إمكانيات لاستيعاب استثمار هذا المبلغ، وهو الأمر الذي أدى إلى أن أغلب الاستثمارات العربية تتركز في العقارات والإسكان والفنادق والبنوك، لافتا إلى أنه من الملاحظ أن أغلب الاستثمارات خدمية وليست صناعية أو زراعية.



وأشار إلى أن أكثر من 80% من الاستثمارات في مصر في الخدمات والفنادق، موضحا أن الاستثمارات في قطاع الصناعة لا تتجاوز 9% فيما تبلغ الاستثمارات في الزراعة نحو 2%.



ويرى جمال الدين بيومي أن السبب في تركيز الاستثمارات في الخدمات بدلا من التصنيع والزراعة هو نوع من الاستسهال في ظل صعوبة الإجراءات وزيادة المعوقات.



وأشار إلى أن مصر تمتلك مناخا جاذبا للمستثمرين العرب الذين يفضلون الحضور لمصر ولابد من الاستفادة من هذا الأمر، لافتا إلى أن وزارة الاستثمار نجحت في إصدار قانون الاستثمار الجديد ولكن الأمر لايزال يتطلب تسريع وتيرة العمل وإنهاء الإجراءات للمستثمرين.



