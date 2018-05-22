استئناف عمليات حقل بحر السلام للغاز في ليبيا

انسامد - 22 مايو / ايار - ذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا أن حقل بحر السلام البحري للغاز في ليبيا استأنف عملياته بإنتاج 380 مليون قدم مكعبة يوميا، بعد استكمال أعمال التحديث والصيانة.



وذكرت المؤسسة في بيان علي موقعها الالكتروني أنه تم ربط آبار جديدة في الحقل بمنصة صبراتة البحرية، إلى جانب أعمال صيانة أخرى توقف خلالها الإنتاج.



ويهدف هذا المشروع الى المحافظة على معدلات انتاج الغاز ببحر السلام لضمان استقرار مد السوق المحلي من احتياجاته بالغاز الطبيعي اللازم لتشغيل وحدات توليد الطاقة الكهربائية والوحدات الصناعية بصورة منتظمة.



كما تم وبنجاح تنفيذ أعمال الصيانة المتزامنة مع أعمال التجهيز لربط الآبار الجديدة بكل من منصة صبراتة البحرية ومجمع مليتة الصناعي وحقل الوفاء، ويذكر أن أعمال الصيانة المبرمجة بمنصة صبراتة البحرية قد تأخرت عن موعدها المبرمج بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية بالمنطقة.



وتم استئناف الانتاج من المنصة بعد استكمال أعمال الربط والصيانة بمعدل انتاج يومي وصل الى 380 مليون قدم مكعب من الغاز وجاري العمل على زيادة الإنتاج تدريجيا للوصول إلى المعدلات الطبيعية.



