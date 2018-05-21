رئيس الوزراء المصري يلتقي نائب رئيس شركة إيني

أنسامد - 21مايو / آيار- عقد المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصري / الاحد / إجتماعاً مع السيد أنطونيو فيلا نائب رئيس شركة إيني الايطالية لإستعراض أنشطة الشركة في مصر حضره المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.



وذكر مجلس الوزراء في بيان له نشره علي موقعه علي شبكة الانترنت أن رئيس الوزراء أشاد في مستهل الاجتماع بأطر التعاون القائمة مع شركة إيني الإيطالية خاصة مشروع حقل ظهر والذي يعد أحد المشروعات القومية العملاقة التي حققت نقلة نوعية في منطقة شرق المتوسط، حيث أكد رئيس الوزراء علي أهمية إستمرار العمل في الحقل بمعدلات سريعة حتي يمكن الإستفادة من إنتاجه وفقاً للجداول الزمنية الموضوعة وذلك في ضوء ما تناوله الاجتماع بشأن الجهود المبذولة حالياً من قبل الشركة في هذا الصدد وأخذاً في الإعتبار حجم الإنتاج المتوقع وخطة الدولة لخفض إستيراد الغاز بشكل تدريجي إعتماداً عليه.



وعرض نائب رئيس شركة إيني خلال الاجتماع أنشطة الشركة في مصر والموقف الحالي لإستكمال مراحل تنمية حقل ظهر والموقف التنفيذي لحقلي نورس وبلطيم في دلتا النيل، فضلاً عن الأنشطة الإستكشافية الأخرى في مجال البترول والغاز الطبيعي في عدد من الحقول البرية والبحرية، مشيراً إلي أنه إذا تحقق إنتاج من تلك المناطق الجديدة فإن ذلك سيعد إضافة جوهرية إلي إنتاج مصر من البترول والغاز.



كذلك تناول الاجتماع متابعة الموقف بالنسبة للمحطة البرية لمعالجة الغاز في بورسعيد، فضلاً عن الجهود المبذولة في مشروع إنشاء خط للربط البحرى بين الابار من قاع البحر وحتي المحطة بطول 190 كم.



كما أشار نائب رئيس شركة إيني إلي ما تقوم به الشركة حالياً من جهود لتنفيذ برامج المشاركة المجتمعية في محافظة بورسعيد والذي يتضمن إقامة مركز شباب بالحى الإماراتى، ومركز طبى، ومشروع مزارع سمكية.



