سفير الاتحاد الاوروبي بمصر: 1.3 مليار يورو لمشروعات التنمية

أنسامد - 11 مايو /أيار - احتفل وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر بيوم أوروبا لتخليد ذكرى إعلان شومان يوم 9 مايو عام 1950، والذي مهد الطريق للتكامل الأوروبي.



وقالت بعثة الاتحاد الاوروبي لدي مصر في بيان لها إن كبار المسئولين المصريين والشخصيات العامة من مختلف أطياف المجتمع وعدد من السفراء والدبلوماسيين المعتمدين في مصر شاركوا فى الحفل.



وقال السفير إيفان سوركوش؛ سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إن يوم 9 مايو iهو يوم الاحتفال بالسلام والوحدة والازدهار في أوروبا.



وأضاف أنه في عالم اليوم أصبح الاتحاد الأوروبي لا غنى عنه أكثر من أي وقت مضى، ليس فقط للمواطنين الأوروبيين، بل أيضا للشركاء الذين يرغبون في العمل علي تعزيز تعددية الأطراف والسلام والتنمية المستدامة والتجارة الحرة والنزيهة وحقوق الإنسان والديمقراطية.



وأكد في كلمته على اهمية الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر معربا عن سعادته لعمق العمل المشترك بين الجانبين ونتائجه. ونوّه في هذا الإطار إلى عقد مجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في يوليو العام الماضي؛ حيث تم إقرار أولويات الشراكة بين الجانبين للأعوام 2017 إلى 2020، والتي تهدف إلى معالجة التحديات المشتركة، وتعزيز الاهتمامات المتبادلة، وضمان استقرار طويل الأمد على جانبي المتوسط.



وأوضح السفير سوركوش فوائد التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر، لافتا إلى أن الاتحاد حافظ على موقعه كأكبر مستثمر أجنبي وشريك تجاري لمصر. وأشار إلى أنه قام منذ بداية عمله ممثلا للاتحاد الأوروبي لدى مصر بزيارة العديد من المشاريع التي يمولها الاتحاد في مختلف أنحاء مصر؛ حيث رأى التأثير الإيجابي لتلك المشاريع في حياة الناس. وعدّد بعض من تلك المشاريع؛ كدعم صغار المزارعين لتحسين طرق تعبئة وتخزين منتجاتهم للتصدير، ودعم الأسر الأكثر احتياجا كي يرسلوا أبنائهم للمدارس، وتوفير الأدوات والسبل لرواد الأعمال للنجاح والإزدهار.



يبلغ حجم المنح من الاتحاد الأوروبي للمشروعات الجاري تنفيذها في مصر مليار و300 مليون يورو؛ 40% منها موجهة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بما فيها خلق فرص عمل، و 54% للبنية التحتية في الطاقة المتجددة والمياه والصرف الصحي والبيئة، و 6% مخصصة لدعم تحسين الحوكمة وحقوق الإنسان والعدالة والإدارة العامة.



واختتم رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر كلمته قائلا "يتوقع الأوروبيون والمصريون الكثير من قادتهم. كلي ثقة في أننا سنتمكن من تحقيق تطلعات شعوبنا من خلال الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وعبر النقاش المفتوح بيننا حول مختلف القضايا؛ بما فيها حقوق الإنسان".



تعليق الصورة: رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر