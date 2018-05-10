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شركة مطارات باريس ترفع حصتها في مطار الملكة علياء الاردني
    انسامد - 10 مايو / ايار - نفذت شركة مطارات باريس صفقة جديدة رفعت على أثرها حصتها في أسهم "مجموعة المطار الدولي" التي تشغل مطار الملكة علياء الدولي،وأصبحت حصة "شركة مطارات باريس" 51 % بعد أن كانت 9.5 % إذ ضخت حوالي 265 مليون دولار لتنفيذ الصفقة.

    وتضمنت الصفقة الجديدة أيضا دخول "صندوق ميريديام العالمي" الذي اشترى حصصاً بحجم 32 % وضخ أكثر من 200 مليون دولار ومجموعة أدكو (الأردن) التي أصبحت حصتها 4.75 % بدلاً من 9.5 % في السابق.

    وفقا للموقع الرسمي لمطار باريس الدولي ، ادي بناء صالة جديدة بالمطار علي مرحلتين بمساحة 103 الف متر مربع الي زيادة عدد الركاب الي 12 مليون راكب في 2016 .

    ويقوم فريق خصصته مجموعة المطار لتطوير مطار عمان الذي يشهد تقدما ضخما وهو مكون من 300 خبير في الجودة و الامان و الهندسة و الصيانة و التجارة و الخدمات المقدمة للمسافرين و تكنولوجيا المعلومات .

    وقد سمحت التجديدات التي تمت في مطار عمان الي حصوله علي جائزة المطار الافضل في الشرق الاوسط عامي 2015 و 2016 علي التوالي و المقدمة من منظمة جودة خدمات المطار.

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