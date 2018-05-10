شركة مطارات باريس ترفع حصتها في مطار الملكة علياء الاردني

انسامد - 10 مايو / ايار - نفذت شركة مطارات باريس صفقة جديدة رفعت
على أثرها حصتها في أسهم "مجموعة المطار الدولي" التي تشغل مطار
الملكة علياء الدولي،وأصبحت حصة "شركة مطارات باريس" 51 % بعد أن
كانت 9.5 % إذ ضخت حوالي 265 مليون دولار لتنفيذ الصفقة.
وتضمنت الصفقة الجديدة أيضا دخول "صندوق ميريديام العالمي" الذي
اشترى حصصاً بحجم 32 % وضخ أكثر من 200 مليون دولار ومجموعة أدكو
(الأردن) التي أصبحت حصتها 4.75 % بدلاً من 9.5 % في السابق.
وفقا للموقع الرسمي لمطار باريس الدولي ، ادي بناء صالة جديدة
بالمطار علي مرحلتين بمساحة 103 الف متر مربع الي زيادة عدد الركاب
الي 12 مليون راكب في 2016 .
ويقوم فريق خصصته مجموعة المطار لتطوير مطار عمان الذي يشهد تقدما
ضخما وهو مكون من 300 خبير في الجودة و الامان و الهندسة و الصيانة
و التجارة و الخدمات المقدمة للمسافرين و تكنولوجيا المعلومات .
وقد سمحت التجديدات التي تمت في مطار عمان الي حصوله علي جائزة
المطار الافضل في الشرق الاوسط عامي 2015 و 2016 علي التوالي و
المقدمة من منظمة جودة خدمات المطار.