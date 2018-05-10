كشف بترولي جديد لشركة ايني بالصحراء الغربية

انسامد - 10 مايو / ايار - أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية أن النتائج الإيجابية التي تحققت من قبل في منطقة الصحراء الغربية تبشر باحتمالات واعدة في الفترة المقبلة باستخدام أحدث التكنولوجيات وطرق الحفر الجديدة واختبار طبقات في تراكيب جيولوجية أكثر عمقاً ، مشيراً إلى تكثيف أعمال البحث والاستكشاف خاصة مع وجود التسهيلات والبنية الأساسية المتاحة في المنطقة مع انخفاض تكلفة الإنتاج وارتفاع جودة الزيت الخام المنتج. جاء ذلك تعقيباً على الكشف البترولى مليحة جنوب غرب الذى حققته شركة اينى الإيطالية في حوض فاغور على مسافة حوالى 103 كم شمال واحة سيوة بالصحراء الغربية على عمق حوالى 5100 متر بمعدل اختبار انتاج أولى 2300 برميل زيت خام يومياً بدرجة جودة 32 بالإضافة الى حوالى 400 الف قدم مكعب يومياً من الغاز المصاحب. وأشار الملا الى أن أهمية الكشف ترجع الى عدة عوامل في مقدمتها النجاح في اختبار طبقات جيولوجية جديدة على أعماق تزيد عن 5 الاف متر فضلاً عن ان الكشف يشجع الشركات العالمية العاملة بالمنطقة على تكثيف اعمال البحث والاستكشاف بتطبيق مفاهيم ونظريات جيولوجية مشابهة، فضلاً عن زيادة التنافسية لمناطق الصحراء الغربية المجاورة التي سيتم طرحها في مزايدات عالمية للبحث والاستكشاف خلال الفترة القادمة. و من جهة اخري قالت صحيفة اليوم السابع ان مصدر مسئول بقطاع البترول كشف عن بدء شركة إينى الإيطالية فى حفر ثان آبار كشفها النفطى الجديد "فاغور" بامتيازها بمنطقة جنوب غرب مليحة بالصحراء الغربية، قبل عدة أيام، مشيرا إلى أن الحفر وصل إلى أعماق تتجاوز 4000 قدم حاليا.



وكانت الشركة الإيطالية قد أعلنت عن تحقيق اكتشاف بترولى جديد فى الصحراء الغربية باسم "فاغور"، على بعد حوالى 103 كم شمال واحة سيوة فى منطقة غرب مليحة بالصحراء الغربية، بعد حفر البئر الاستكشافية المسماة SWM A-2X على عمق 5090 مترا، لتصادف 18 مترا من الزيت الخفيف فى الأحجار الرملية القديمة من العصر الكربونى، بمعدل اختبار انتاج أولى 2300 برميل زيت خام يومياً بدرجة جودة 32، بالإضافة إلى حوالى 400 ألف قدم مكعب يومياً من الغاز المصاحب، وجاء الاكتشاف نتيجة للاستراتيجية التى تتبعها إينى بالتنقيب فى طبقات جيولوجية عميقة فى حوض فاغور.



وبحسب المصدر فإن الشركة الإيطالية تستهدف الوصول بعمق للبئر لنحو 13500 قدم - 14000 قدم، موضحا أن تكلفة حفر البئر الواحد تتكلف نحو 9 ملايين دولار.



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