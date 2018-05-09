مسئول ايطالي:ارتفاع نقل السلع عبر قناةالسويس 10 بالمائة

انسامد - 9 مايو / ايار - صرح مسئول كبير بوزارة النقل الايطالية
مورو كوليتا ان نقل السلع عبر قناة السويس قد ارتفع بنسبة 10
بالمائة خلال الشهور التسعة الاولي من العام الماضي .
وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط - فقد اكد هذا المسئول وهو مدير
الادارة العامة لمراقبة البنية التحتية للموانئ و النقل البحري و
النهري في مداخلته امام المؤتمر الذي اعده الاتحاد من اجل المتوسط
و المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمدينة الاسماعيلية :ان مصر
تمتلك مراكز لوجيستية ضخمة و موانئ هامة علي طريق الحركة البحرية
بين الشرق و الغرب كماان حفر قناة السويس الجديدة قد ابرز الوضع
الجغرافي و الاقتصادي المركزي للبلاد .
و اشار ان الحركة البحرية بين اوروبا و اسيا حققت نموا قدره 18,9
بالمائة مؤكدا ان مصر تعتبر من كبار شركاء ايطاليا و الاتحاد
الاوروبي .
و اكد من جهته ان ايطاليا من المستثمرين الاساسيين في مصر و هي من
خلال 13 الف شركة تستثمر ما يزيد علي 1,09 مليار يورو في شبه جزيرة
سيناء .