مسئول ايطالي:ارتفاع نقل السلع عبر قناةالسويس 10 بالمائة

انسامد - 9 مايو / ايار - صرح مسئول كبير بوزارة النقل الايطالية مورو كوليتا ان نقل السلع عبر قناة السويس قد ارتفع بنسبة 10 بالمائة خلال الشهور التسعة الاولي من العام الماضي .



وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط - فقد اكد هذا المسئول وهو مدير الادارة العامة لمراقبة البنية التحتية للموانئ و النقل البحري و النهري في مداخلته امام المؤتمر الذي اعده الاتحاد من اجل المتوسط و المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمدينة الاسماعيلية :ان مصر تمتلك مراكز لوجيستية ضخمة و موانئ هامة علي طريق الحركة البحرية بين الشرق و الغرب كماان حفر قناة السويس الجديدة قد ابرز الوضع الجغرافي و الاقتصادي المركزي للبلاد .



و اشار ان الحركة البحرية بين اوروبا و اسيا حققت نموا قدره 18,9 بالمائة مؤكدا ان مصر تعتبر من كبار شركاء ايطاليا و الاتحاد الاوروبي .



و اكد من جهته ان ايطاليا من المستثمرين الاساسيين في مصر و هي من خلال 13 الف شركة تستثمر ما يزيد علي 1,09 مليار يورو في شبه جزيرة سيناء .



