حوالي 5 مليارات دولار عقود متوقعة لأجنحة إكسبو 2020

انسامد - 30 ابريل / نيسان - قدرت "ميد" قيمة المشاريع الإنشائية التي تقيمها الدول المشاركة في أجنحة إكسبو 2020 بنحو 5 مليارات دولار، ما يمنح شركات الإنشاءات فرصة جديدة لتعزيز أنشطتها في الدولة.



وجاء في تقرير نشر أمس أن عدد الدول التي أعلنت عن مشاركتها في المعرض خلال الأشهر الثماني عشرة الماضية بلغ 170 دولة مع فرصة مشاركة دول أخرى. وسوف تمنح كل دولة مشاركة قطعة أرض تتراوح مساحتها بين 1250 و6000 متر مربع لتنشئ جناحها فوقها.



ويبلغ متوسط تكلفة إنشاء الجناح ما بين 20 و50 مليون دولار حسب مساحته إضافة إلى 30 مليون دولار متوسط تكاليف التصميم والديكور الداخلي، وهذا يعني أن متوسط تكاليف إنشاء 170 جناحاً يتجاوز 5 مليارات دولار، أو ما يعادل تكاليف البنى الأساسية في المعرض.



وسجلت مشاريع الإنشاءات في الإمارات قفزة بنسبة 0.11% خلال الأسبوع المنتهي في 13 إبريل/ نيسان لتتصدر قائمة مشاريع "ميد" خلال الأسبوع المذكور رغم تراجع مؤشر المشاريع على مستوى منطقة الخليج بنسبة0.2%.



