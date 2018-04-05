المؤسسة الوطنية للنفط توقع اتفاقا مع ارتيليا بشأن بنغازي

انسامد - 5 ابريل / نيسان - قالت المؤسسة الوطنية للنفط إنها وقعت اتفاقا مع أرتيليا الإيطالية-الفرنسية للإنشاءات والأعمال الهندسية لإدارة خطة تطوير طموحة لمباني المؤسسة في بنغازي. ولم تذكر المؤسسة الوطنية للنفط موعد بناء مجمع المباني.



وقالت المؤسسة في بيان إن المشروع سيضم "مقرا للمؤسسة في بنغازي وشركات نفطية أخرى ومصرف ليبيا المركزي، بالإضافة إلى مجمع فندقي ومركز للمؤتمرات". وأضافت أن العقد وقعه رئيس مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله مع ألبيرتو روميو المدير التنفيذي لأرتيليا في ميلانو يوم الجمعة، وسيأتي التمويل من بنوك تجارية. ولم تذكر تفاصيل بشأن تكلفة المشروع.



وتعافى إنتاج ليبيا من النفط، الذي تضرر بشدة جراء صراعات وإغلاقات بعد 2013، جزئيا إلى أكثر من مليون برميل يوميا العام الماضي.



وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط مؤخرا أنها ستنظم مؤتمرا للنفط والغاز في بنغازي في أكتوبر تشرين الأول.



وقال صنع الله ان هذه الخطوة ستعكس مباني المؤسسة الوطنية للنفط الجديدة في بنغازي طموح ليبيا كدولة ، وستظهر للعالم مدى قوة قطاع النفط في ليبيا. وأضاف : هناك مستقبل مشرق لليبيا إذا أمكننا وضع الصراع خلفنا وينبغي أن نفكر في إمكانات بلدنا على المدى الطويل وبالأفق المشترك وأن نبني مستقبلنا معاً.



ويمثل هذا المشروع لمحة عن ما يمكن تحقيقه في المستقبل ، وسيشكل بناء المؤسسة الوطنية للنفط الذي يبلغ طوله ( 100 ) متر وتغطيه طبقه معدنية ذهبية ساطعة. كما سيشمل الموقع مقرًا مزدوج سداسي الشكل لشركة البريقة لتسويق النفط ، ومكاتب لمصرف ليبيا المركزي ، وفندق ومهبط طيران عمودي ، بالإضافة إلى مكاتب لشركات نفطية أخرى ومركز مؤتمرات دولي. وسيطور إنشاء هذا المعلم الفريد من نوعه منطقة الميناء ببنغازي بشكل كامل ، ومن المتوقع أن يكون هذا المشروع الأول في منطقة البحر الأبيض المتوسط الذي سيحقق تصنيف" القيادة في تطوير الطاقة والبيئة وهو نظام تصنيف المباني البيئية الأكثر أهمية في العالم. يذكر أن شركة أرتيليا هي شركة استشارية دولية متعددة التخصصات، ومجموعة إدارة هندسية وإدارة مشاريع متخصصة في البناء والتشييد والبنية التحتية والمياه والبيئة. وستشرع شركة أرتيليا الاستشارية في الأعمال الهندسية حال استكمال الإجراءات التمهيدية المُتمثلة في تقديم الضمانات المالية واعتماد العقد من مصلحة الضرائب ، وسيتم تمويل المشروع بالإقراض من أحد المصارف التجارية.



