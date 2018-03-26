قطر تعتزم شراء حصة من مطار فنوكوفو الدولي في موسكو

انسامد 26 مارس/ اذار افادت وكالة الانباء الروسية " سبوتنيك " اليوم الاثنين أن الخطوط الجوية القطرية ستوقع مذكرة تفاهم مع مطار فنوكوفو Vnukovo الدولي في موسكو، تنص على إمكانية شرائها أسهما في المطار الدولي الروسي .



وأضاف المصدر ذاته، أن وزارة الخارجية القطرية، أعلنت أنه "سيتم توقيع مذكرة تفاهم بين الخطوط الجوية القطرية ومطار فنوكوفو الدولي لشراء حصة في رأسمال مطار فنوكوفو ". وتأتي هذه الخطوة بمناسبة زيارة عمل أمير قطر، تميم بن حمد، الذي وصل مساء أمس الأحد الى موسكو على رأس وفد كبير يضم عددا من الوزراء والمسؤولين، يبحث خلالها مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مجموعة من القضايا الإقليمية، والتعاون المشترك بين البلدين . وتشهد العلاقات القطرية الروسية تطورا في مختلف المجالات، حيث أعطت زيارة أمير دولة قطر إلى روسيا سنة 2016 ، دفعة قوية لتطوير العلاقات الثنائية، التي عرفت تطورا تدريجيا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين عام 1988. وكان الكرملين قد أعلن في وقت سابق أن محادثات الرئيس فلاديمير بوتين مع أمير دولة قطر تميم بن حمد ستجري اليوم الاثنين بالعاصمة الروسية موسكو . وأشارت الرئاسة الروسية، في بيان لها ، إلى أن اللقاء سيتناول بحث سبل تطوير التعاون بين روسيا وقطر في المجالات الاقتصادية والتجارية ، إلى جانب القضايا الملحة للأجندتين الدولية والإقليمية.



