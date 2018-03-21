تدشين مشروع برج المراقبة الجوية بمطار معيتيقة

أنسامد - 21 مارس /آذار - دشن وزير المواصلات بحكومة الوفاق ميلاد معتوق في طرابلس مشروع تنفيذ برج المراقبة بمطار معيتيقة الدولي قالت مصلحة المطارات، في صفحتها الرسمية الثلاثاء، إن تنفيذ برج المراقبة الجوية بمطار معيتيقة سيستغرق إنشاءه 9 أشهر؛ تنفيذا للعقد المبرم بين مصلحة الطيران المدني والهيئة الملاحة الجوية الإيطالية وفق المعايير الدولية.



وأوضحت المصلحة أن البرج يعد الأول من نوعه في ليبيا، مشيرة إلى أن الأبراج السابقة كانت إما أبراج مراقبة جوية متنقلة، أو أبراج حديدية، مؤكدة أنه سيساهم في رفع مستوى السلامة؛ لزيادة الكفاءة التشغيلية لتنظيم حركة الملاحة الجوية.



يذكر أن تدشين وضع حجر الأساس لبرج المراقبة حضره عضو المجلس الرئاسي محمد العماري، والسفير الإيطالي جوزيف بريوني، ورئيس مصلحة الطيران نصر الدين شائب العين.



