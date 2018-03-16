العراق يدعو المستثمرين للمشاركة بمشروع مصفاة

انسامد 16 مارس/ اذار دعت وزارة النفط العراقية، الخميس، المستثمرين، لتقديم عروضهم لبناء مصفاة لتكرير النفط بطاقة 70 ألف برميل يوميًا في محافظة الأنبار (غرب).



وقالت الوزارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن على الشركات تقديم عروضها في موعد أقصاه الـ 14 من حزيران/يونيو للاستثمار في بناء مصفاة حديثة بمحافظة الأنبار.



الوزارة أضافت، أن المشروع سيكون بنظام البناء والتملك والتشغيل، أو البناء والتملك والتشغيل ونقل الملكية.



وسيتم تشييد المصفاة، على مقربة من مدينة حديثة الواقعة على بعد 160 كلم غرب مدينة الأنبار مركز المحافظة.



ووفق الشروط التي أوردتها الوزارة في البيان، فإن منتجات المصفاة يجب أن تكون صديقة للبيئة ووفق المواصفات العالمية، أما نسبة الخصم على سعر النفط الخام المطروح على الباخرة فتبلغ 8% وأن لا تقل عن 5 دولارات ولا تزيد عن 10 دولارات عن السعر العالمي.



كما يعفى المستثمر من الضرائب بموجب قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006، وفق ما ورد في البيان.



ولدى العراق، خطط لبناء أربع مصاف لتكرير النفط من أجل سد الحاجة المحلية التي تقدر بنحو 600 ألف برميل يوميًا، بينما تشير التقديرات إلى أن البلد يستورد ما قيمته 5 مليارات دولار سنويًا من مشتقات النفط.



وتزايدت حاجة العراق لمشتقات النفط بعد سيطرة تنظيم "داعش" على مصفاة بيجي في محافظة صلاح الدين (شمال) في 2014، التي كانت توفر نحو ثلث حاجة البلد بطاقة تصل إلى 170 ألف برميل يوميًا.



ولا تزال المصفاة خارج الخدمة، إثر الأضرار الجسيمة التي لحقت بها خلال سيطرة التنظيم عليها ومعركة استعادتها من قبل القوات العراقية في 2015.



ويملك العراق مصفاتين كبيرتين هما الدورة، وتصل طاقتها إلى 210 آلاف برميل يوميا، والبصرة وتصل طاقتها إلى 140 ألف برميل يوميًا، ويصل إنتاجهما الفعلي ما بين 200 و250 ألف برميل يوميًا، إضافة إلى 11 مصفاة أخرى أصغر حجمًا منتشرة في أرجاء البلاد.



