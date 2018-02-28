موانئ دبي توقع اتفاقية المرحلة الأولى من مشروع "السخنة

موانئ دبي توقع اتفاقية لتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع "السخنة العالمية" بمحور قناة السويس القاهرة في 27 فبراير /أ ش أ/ وقع الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس رئيس المنطقة الاقتصادية للقناة وسلطان أحمد بن سليم رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية اليوم /الثلاثاء/ في دبي، اتفاقية بالأحرف الأولى لبدء تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع منطقة السخنة العالمية لمساحة 30 كيلومترا مربعا الذي تنفذه موانئء دبي.



وذكر بيان للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اليوم، أن التوقيع يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للبلدين بضرورة تعزيز الاستثمار وتحقيق التنمية وزيادة فرص العمل وتحسين مناخ الاستثمار، والإسراع في تنمية وتطوير منطقة صناعية وسكنية ولوجستية متكاملة بالعين السخنة وتدشين المرحلة الأولى من هذا المشروع.



وتوقع الفريق مميش أنه يلي تلك الخطوة التوقيع مع بعض الشركات الراغبة في إقامة مشروعاتها بمنطقة العين السخنة العالمية (المرحلة الأولي) وذلك في غضون الشهر المقبل، مشيرا إلى أن الصناعات المستهدفة بهذه المنطقة تضم الصناعات الطبية، والاتصالات، ومواد البناء، والخدمات اللوجستية، والصناعات النسيجية، والسيارات والصناعات الغذائية، والطاقة، والبتروكيماويات.



ونقل البيان عن الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية سلطان بن سليم قوله: "إن مجموعة موانئ دبي تستهدف الإسراع بتنفيذ هذا المشروع الواعد بالشراكة مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يخلقه من فرص للتنمية المستدامة؛ لزيادة حجم الاستثمار الأجنبي والمصري ".



وأضاف بن سليم: " نستهدف أن تصبح منطقة السخنة منطقة عالمية مماثلة لمنطقة جبل علي في دبي؛ لتسهم في نمو الاقتصاد القومي المصري بنفس النسبة، وأن هذا النمو سيحقق نموا اقتصاديا للأجيال القادمة في مصر".. مؤكدا أن القطاعات المستهدفة بالمشروع تتضمن الصناعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر واللوجستيات وخدمات المرافق والصناعات الطبية والإلكترونية.



ويأتي هذا التوقيع في إطار تنفيذ اتفاقية الشراكة الأولية الموقعة بين الطرفين - خلال منتدى الشباب بشرم الشيخ في نوفمبر الماضي - بشأن تأسيس شركة تنمية رئيسية بالمشاركة بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس وموانئ دبي العالمية لتنفيذ المشروع.



وتسهم المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في المشروع بنسبة 51% مع احتفاظها بحق الإدارة؛ وموانئ دبي العالمية بنسبة 49%، لإقامة منطقة تنمية متكاملة رائدة ومستدامة تتضمن مساحة 75 كيلومترا مربعا للمنطقة الصناعية واللوجستية، فضلا عن منطقة سكنية بمساحة 20 كيلومترا مربعا تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة.



وتستهدف الشراكة أيضا تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كيلومترا مربعا، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تُقدّر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية.



