انشاء مينائي صيد في شيلاتين وابو رماد علي البحر الاحمر

انسامد - 28 فبراير / شباط - شهد الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي والدكتور هشام عرفات وزير النقل توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية للانتاج الحربي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بهدف إنشاء ميناءي صيد بأبو رماد وشلاتين. وأوضح العصار أن الوزارة تسعى لإستغلال فائض الطاقات الإنتاجية لشركات الإنتاج الحربي بما لديها من إمكانيات تكنولوجية وخبرات بشرية تمكنها من الإشتراك فى تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالدوله بالتعاون مع الجهات المختلفة والقطاع الخاص. وقال إن وزارة الإنتاج الحربي ستقوم بموجب هذا البروتوكول بتنفيذ الأعمال الإنشائية في مينائى الصيد بأبو رماد وشلاتين إلى جانب قيامها بإنشاء ثلاجات تبريد وتجميد بطاقة 5 اطنان لصالح الميناءين، وتوريد وتركيب محطات توليد قدرة ذات قدرات مختلفة ، وإنشاء محطة طاقة شمسية وتركيب أعمدة الإنارة ، وإنشاء أوناش علوية وتوريد الآلات والمعدات اللازمة لتشغيل الميناءين. واشار إلي أنه قد وجه شركات الإنتاج الحربي ببدء العمل والانتهاء منه طبقا للتوقيتات المحددة وبإعلي دقة وكفاءة وبالجودة المطلوبة. ومن جانبه صرح وزير النقل بأن البروتوكول يهدف لبدء التعاون بين وزارة النقل و وزارة الانتاج الحربى للاستعانة بما لديهما من خبرات فى تطوير موانئ البحر الاحمر و ذلك من خلال قيام الهيئة القومية للانتاج الحربى بتدبير مصنعين للثلج سعة 20 طنا يومياً لكل منهما ومحطتى تحلية مياه 200 م3 يومياً بميناء شلاتين و 300 م3 يومياً لميناء أبورماد ، ومحطتى معالجة ثلاثية للمخلفات و محطات وقود و مولدات كهربائية وكل ما يلزم من أجهزة و معدات و أعمال كهروميكانيكية خاصة بميناء الصيد بشلاتين و ميناء أبو رماد بقيمة 30 مليون جنيه، لافتا إلى أن التنفيذ سيكون طبقا لمعايير الجودة العالمية و المواصفات القياسية. واضاف انه سيتم الاستعانة بخبرات الانتاج الحربى فى إنشاء شبكات الإطفاء و مكافحة الحريق و الإنذار بميناء صيد أبو رماد وميناء شلاتين طبقا للشروط و المواصفات و العروض المعتمدة من هيئة الثروة السمكية و محافظة البحر الاحمر و الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر و استشارى المشروع ، حيث يتم انشاء ميناء الصيد بمدينة أبو رماد على مساحة 70 الف متر مربع و بتكلفة تقديرية 120 مليون جنيه و من المنتظر أن تخدم 1450 سفينة بينما يقام ميناء شلاتين على مساحة 150 الف متر مربع و بتكلفة تقديرية 150 مليون جنيه ومن المنتظر أن تخدم 1780 سفينة ويتضمن انشاء الميناءين أرصفة بحرية لوحدات الصيد بأنواعها و خدمات لوجيستية ومبانى إدارية و مرافق و بنية تحتية ، كما يتضمن إنشاء ساحات و مخازن مبردة و رافع سفن ( قزق ميكانيكى ) و مظلات و ساحات انتظار و محطة وقود و مصنع ثلج و صالات لفرز و تغليف الاسماك. كما يتم تزويدهما بخدمات أخرى من مبانى للايجار و مسجد و بنوك و كافتريات و متاجر لمستلزمات وحدات الصيد و قطع غيار و مناطق خضراء و مكتب بريد و اتصالات و عيادة طبية و شبكة مرافق كاملة ( طرق - مياه - صرف - شبكة حريق - اتصالات ( ، يأتى ذلك ضمن خطة الحكومة لتنمية و خدمة هذه المناطق و بعد تصديق رئيس مجلس الوزراء بمبلغ 270 مليون جنيه لانشاء الميناءين. وأشار الدكتور هشام عرفات إلى أن هذا المشروع يجسد اهتمام الدولة نحو تنمية جنوب مصر وتطوير البنية التحتية للاستثمار وتشجيع صغار المستثمرين لضخ أموال تساهم في تشغيل العمالة المحلية وخلق فرص عمل وانشاء مجتمعات صناعية وتجارية جديدة.



