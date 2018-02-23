لجنة ليوناردو توزع جوائز التميز 2017 على الشركات الايطالية

انسامد 23 فبراير/ شباط استضاف قصر بارباريني صباح اليوم، وبحضور السيد رئيس الجمهورية الايطالية سيرجو ماتاريللا، حفل توزيع جوائز عام 2017 من قبل لجنة ليوناردو Comitato Leonardo . وتروم لجنة ليوناردو عبر الحفل الذي وصل الى نسخته الخامسة والعشرين، الى تثمين جودة وابتكارات المؤسسات الايطالية وتعزيز سمعة "صنع في ايطاليا" في الخارج. والى جانب رئيس الجمهورية شارك في حفل اليوم كل من لويزا تودينيLuisa Todini ، رئيسة لجنة ليوناردو، وايفان سكالفاروتو، وكيل وزارة التنمية الاقتصادية، وميكيله سكانافيني، رئيس معهد التجارة الخارجية، ورئيس اتحاد الصناعيين الايطاليين، فينتشينسو بوتشا، وذلك الى جانب العديد من الشخصيات الاخرى البارزة في المجال الاقتصادي الايطالي. يذكر ان فكرة تاسيس لجنة ليوناردو ولدت قبل 25 عاما بناء على فكرة جماعية شارك فيها كل من السناتور سيرجو بيننفارينا، والسناتور جاني انييللي فضلا عن اتحاد الصناعيين الايطالي ومعهد التجارة الخارجية.



وتروم اللجنة الى تعزيز التميز الايطالي في العالم. وتجدر الاشارة الى ان اجمالي فواتير الشركات الايطالية الاعضاء في لجنة ليوناردو بلغ في العام الماضي 321 مليار يورو اي ما يعادل 19 في المائة من اجمالي الناتج المحلي اضافة الى نسبة 51 في المائة من الصادرات الايطالية. وفاز بجائزة ليوناردو في هذا العام: ادولفو غوتسيني، رئيس شركة غوتسيني للانارة، بينما ذهبت جائزة الجودة الى كل استالدي، وهيرنو، وكيتن، ومارغاريتا غروبو فينيكولو. وكانت جائزة الشركات المؤسسة حديثا من نصيب شركة بانوكسيفير. واخير ذهبت جائزة ليوناردو الدولية الى توشياكي هيغاشيهارا، الرئيس والمدير التنفيذي لهيتاشي.



وفاز ادولفو غوتسيني Adolfo Guzzini رئيس غوتسيني للانارة iGuzzini Illuminazione ، بجائزة شخصية العام 2017 بفضل تميزه بصورة ملحوظة في مجال تعزيز سمعة في الخارج، عبر استخدامه للانارة كوسيلة في مجال الابتكارات الاجتماعية. والى جانب ابتكاراته في مجال ترميم تحفة العشاء الاخير للرسام الكبير ليوناردو دافنتشي، كان غوتسيني اول من قام بتوعية الراي العام حول ظاهرة التلوضث الضوئي. وتجوب شركة غوتسيني للانارة، برفقة الابتكار والابداع وشعار "صنع في ايطاليا"، كافة انحاء العالم.



