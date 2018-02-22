السعودية تسثمر 64 مليار دولار في الترفيه وتبني دار أوبرا

أنسامد - 22 فبراير /شباط/ - أعلنت الهيئة العامة للترفيه في السعودية عن بدء بناء دار للأوبرا، هي الأولى في تاريخ المملكة من تأسيسها قبل نحو 80 عاماً.



وكشفت الهيئة السعودية في مؤتمر صحفي لها للإعلان عن برامجها في 2018، اليوم الخميس، عن استثمار مبلغ 64 مليار دولار في الترفيه خلال الـ 10 سنوات المقبلة، وهو ضعف المبلغ الذي توقعته وسائل الإعلام السعودية قبل نحو أسبوعين.



وقال أحمد عقيل الخطيب رئيس هيئة الترفيه في مؤتمر صحفي: نسعى إلى أن يأتي السائح الخليجي لحضور الفعاليات السعودية، بعد أن كان السائح السعودي هو من يذهب إليهم.



وأوضح الخطيب أن قطاع الترفيه ساهم في توظيف 17 ألف مواطن ومواطنة في 2017، ونهدف للوصول إلى 220 ألف موظف.



