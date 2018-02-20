سعوديات يخططن للعمل سائقات وكريم تخطط لاستقطاب 100 ألف امرأة

انسامد 20 فبراير / شباط - بدأت شركة كريم لخدمات نقل الركاب عبر تطبيقات الهواتف الذكية إجراء دورات تدريبية في مدن الرياض وجدة والخُبر السعودية للسيدات اللاتي لديهن رخصة قيادة سارية المفعول في الخارج.



وذكرت صحيفة سعودية أن صحيفة إندبندنت البريطانية سلطت الضوء على قيام ألف سيدة سعودية بالتسجيل للتدريب في أحد التطبيقات الذكية لسيارات الأجرة، المنتشرة في الشرق الأوسط، استعداداً لرفع حظر قيادة السيدات في وقت لاحق من هذا العام.



وسيقوم على تدريب السيدات، سائقون من قِبل شركة كريم، وهي شركة نقل مقرها الإمارات، ولها الملايين من المستخدمين في السعودية.



وقال المؤسس المشارك ماغنوس أولسون، بحسب الصحيفة البريطانية، "نحن متحمسون بشأن شهر يونيو/حزيران القادم، ولذلك سوف يصبح الحدث كبيرًا في المملكة، وقد بدأنا بالفعل تدريب السائقات، ونأمل أن يصل العدد إلى 100 ألف في غضون عام، كما نتوقع إحراز نمو قوي جدًا في السعودية".



وأضاف "أولسون" إن كريم التي تعمل في 13 دولة مسلمة تقدر قيمتها بحوالي مليار دولار، تأمل توظيف 100 ألف من الإناث في السعودية بشكل إجمالي كجزء من توسعها في السوق.



وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أصدر في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي أمراً ملكياً يقضي بمنح النساء رخص قيادة للسيارات بدءاً من العام 2018، لتُنهي السعودية بذلك حظراً مفروضاً منذ عقود.



أكتوبر/تشرين الأول الماضي، سلطت صحيفة "الحياة" السعودية في تقرير الضوء على قطاع النقل والتحديث الذي طاله عبر برنامج السعودة والصراع المتصاعد بين المنافسين الأبرز في السوق السعودي شركة كريم وشركة أوبر الأمريكية لخدمات تأجير السيارات عبر تطبيقات الهواتف الذكية.



