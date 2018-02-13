العبادي:نفذنا إصلاحات إقتصادية

أنسامد - الكويت ، في 13 فبراير - قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي اليوم الثلاثاء "لقد نفذناإصلاحات إقتصادية وأصدرنا مجموعة من القرارات و الإجراءت لتشجيع وجذب المستثمرين ونحن قادرون على إستقطاب رؤوس الأموال من الخارج لبدء مرحلة جديدة من البناء في العراق"، مشيرا أن بلاده تتطلع "إلى وقوف العالم معنا والأصدقاء لتخفيف آثار الدمار الذي خلفه داعش" الذي شمل البنية التحتية والمؤسسات الاقتصادية والقطاع السكني.



جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي في ختام الاجتماع الوزاري لدول التحالف ضد ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش)الذي يعقد بمدينة الكويت.



وقال الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي في هذا الصيدد أن 75 جهة ومنظمة دينية ودولية قد شاركوا في الاجتماع الوزاري لدول التحالف ضد داعش.



وذكر الشيخ صباح الخالد في المؤتمر الصحفي ان الاجتماع يأتي استكمالا للاجتماعات السابقة التي عقدت للتحالف الدولي بغية حشد الجهود الدولية وتنسيق بين الدول الاعضاء في جميع المجالات لمحاربة التنظيم الاجرامي.



وقال ان اجتماع التحالف الدولي اعتمد مبادئ توجيهية بهدف ضمان استمرارية التنسيق في عدة مجالات تشمل مواصلة مكافحة تمويل ما يسمى تنظيم (داعش) واستمرار مكافحة وصول المقاتلين الارهابيين الاجانب وتنسيق اتصالات بين دول التحالف لتخفيض قدرات التنظيم على استخدام التحريض والدعاية والتجنيد وحرمان التنظيم من القدرة على استمراره في التواصل بالانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.



واكد ان دول التحالف مستمرة مع المجتمع الدولي بتطبيق قرارات مجلس الامن ذات الصلة لمكافة التنظيم الارهابي.



