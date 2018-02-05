انشاء ديزني لاند بمطروح باستثمارات تبلغ 3.3 مليار دولار

انسامد -5 فبراير / شباط - وقعت مصر على عقد لمشروع إنشاء مدينة ترفيهية على غرار "ديزني لاند" في العلمين بمحافظة مطروح، باستثمارات أميركية وسعودية تصل إلى 3.3 مليار دولار.



وأوضحت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي في بيان لها امس الخميس، أن محافظ مرسى مطروح، علاء أبو زيد، وقع عقدا لإنشاء مدينة ترفيهية على غرار "ديزني لاند" باستثمارات أميركية وسعودية.



وشهدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، واللواء أبو بكر الجندى، وزير التنمية المحلية، والسيدة/ منى زوبع، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، توقيع 3 عقود استثمارية بين اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، والسيدة/ ليزا ماري ستيفن، العضو المنتدب لشركة انترتنمنت وورد للمدن الترفيهية فى الشرق الأوسط وشمال افريقيا، باستثمار امريكى سعودى مشترك لاقامة مدينة ترفيهية متكاملة بالعلمين على غرار "ديزنى لاند" بتكلفة استثمارية 3.3 مليارات دولار على مساحة 5080 فدان.



كما وقع "أبو زيد" مع السيد/ على بن حيدر، رئيس مجلس إدارة شركة العروبة الإماراتية للاستثمار العقارى والسياحى، كل من عقد لاقامة مشروع استثمار سياحى فندقى بمنطقة أبو مرقيق بمركز مرسى مطروح على مساحة 172 فدان وبتكلفة استثمارية بقيمة 1,2 مليار جنيه، وعقد ثانى لتشغيل مصنع التمور بواحة سيوة كحق انتفاع لمدة 15عام بقيمة مالية سنوية 3.2 مليون جنيه، وذلك بحضور .المستشار محمد عبد الوهاب، نائب الرئيس التنفيذى للهيئة، وعدد من أعضاء مجلس النواب بمحافظة مطروح.



وأكدت الوزيرة، أن مشروع اقامة مدينة ترفيهية متكاملة يعد أكبر مشروع استثماري اجنبى بعد إقرار قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة، مشيرة إلى أن الوزارة حريصة على زيادة جذب الاستثمارات الجديدة فى محافظة مطروح وتتحرك فى ضوء قانون الاستثمار الجديد، لإنهاء العقود الاستثمارية بالمحافظة، موضحة أن الوزارة حريصة أيضا علي ضخ منح في مختلف المحافظات للمساهمة في البنية الأساسية بها.



وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة تدعم المستثمر المصرى وتحتفل بوجود استثمارات امريكية - سعودية واماراتية جديدة فى مصر، والتى تساهم فى توفير فرص عمل للشباب ودعم المواطنين.



