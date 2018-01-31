انطلاق مؤتمر سي آي كابيتال السنوي للاستثمار في الشرق الاوسط

انسامد - 31 يناير / كانون ثاني - اطلقت اليوم "سي آي كابيتال"، المجموعة الرائدة فى مجال الخدمات المالية فى مصر، مؤتمرها السنوي الثاني للاستثمار فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالقاهرة في الفترة من الثلاثاء 30 يناير إلى الخميس 1 فبراير، بحضور 200 مستثمر من 75 مؤسسة استثمار عالمية وإقليمية كبرى من الولايات المتحدة وأوروبا وجنوب إفريقيا وآسيا والشرق الأوسط بإجمالي أصول تحت الإدارة بلغت 10 تريليون دولار، وبمشاركة كبرى الشركات المدرجة بالبورصة المصرية والبورصات العربية.



ويستعرض المؤتمر نتائج وثمار برامج الإصلاح الاقتصادي، وأهم فرص النمو والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وإلقاء الضوء على الجهود المبذولة لتعزيز فرص النمو المتاحة، إضافة إلى خلق قناة تواصل بين الشركات العاملة في أسواق المنطقة مع جهات الاستثمار المحلية والإقليمية والعالمية. وسيشارك في الجلسات العامة للمؤتمر كل من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، والمهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، وخالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، والدكتور محمد معيط نائب وزير المالية، ورامي أبو النجا وكيل محافظ البنك المركزي المصري، ومحمد فريد رئيس البورصة المصرية، إضافة لكل من اللواء أحمد عابدين رئيس العاصمة الإدارية الجديدة، وخالد محمود الرئيس التنفيذي لمجموعة تطوير الموانئ المصرية.



ومن أهم تطورات ونتائج برامج الإصلاح الاقتصادي المصرى، الشمول المالي وقوانين الاستثمار الجديدة وإجراءاتها، والمشروعات القومية وإستراتيجة الدولة فى تنمية القطاعات الصناعية والتصديرية وإدارة الأصول المملوكة للدولة وإصلاحات سوق رأس المال. وفي هذا السياق، أكد محمود عطا الله، رئيس مجلس إدارة المجموعة والرئيس التنفيذي لـ"سي آي كابيتال" أن حرص المسؤولين على التواجد والمشاركة في المؤتمر يعكس صورة إيجابية من قبل صناع القرار على زيادة مستوى الشفافية لدفع حركة الاستثمار، وتوفير خارطة طريق واضحة للمستثمرين بهدف الوصول إلى آفاق جديدة من التعاون في مجالات الاستثمار والتمويل، بما يضمن شراكة الدولة والقطاع الخاص في جني ثمار الإصلاح الاقتصادي والنمو خلال الفترة المقبلة. كما أضاف عطاالله أن المؤتمر يهدف إلى خلق منصة تواصل بين المستثمرين والشركات المدرجة بالبورصات الإقليمية في عدة قطاعات مختلفة، لدعم المجالات التي أظهرت تطورا في ظل الظروف الاقتصادية مؤخرا وإحياء المجالات الأخرى، وبحث سبل تحسين مجال الاستثمار في المنطقة، وكيفية التغلب على التحديات المتوقعة للاقتصادات العربية خلال العام المقبل.



جاءت نتائج حزمة الإجراءات والخطوات الإصلاحية الجادة التي اتخذتها عدة حكومات عربية لتحقيق نمو مرتفع ومستدام بعائد إيجابي على تلك الاقتصادات بعد عام واحد من تنفيذها، هذا ما أكده كريم خضر العضو المنتدب ورئيس قطاع السمسرة بـ"سي آي كابيتال".



وأضاف خضر أنه على سبيل المثال وليس الحصر، قرار تحرير سعر الصرف بمصر كان له مردود واضح في زيادة معدلات النمو في الناتج المحلي والاحتياطي الأجنبي، حيث جذب سوق الأوراق الحكومية تدفقات نقدية بقيمة 19 مليار دولار وتراجع عجز الموازنة والقضاء على السوق الموازية ووصول الاحتياطي الأجنبى لدى البنك المركزي المصري إلى 37 مليار دولار، وإزالة كافة القيود على حركة رأس المال. إضافة إلى تحقيق نمو اقتصادي بنسبة 4.2% خلال السنة المالية المنقضية مقارنة بالنسبة 3.5% التي كانت متوقعة من قبل صندوق النقد الدولي خلال عام 2017. وأشاد خضر بالدور الذي تلعبه الحكومات العربية أيضا لتحسين بيئة الاستثمار بالمنطقة وجديتها في عملية الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي من خلال تبني سياسات جديدة لدفع نمو القطاع الخاص وفتح باب المشاركة فى إدارة الأصول المملوكة للدولة وتسهيل الاستثمار الأجنبى المباشر وكذلك تبنى تعديلات جذرية فى سوق رأس المال وخطوات جادة لتنويع الإيرادات بعيداً عن الاعتماد على النفط.



وجدير بالذكر أن المؤتمر سيتيح الفرصة لأكثر من 67 شركة مدرجة بالبورصات العربية من قطاعات مختلفة، وتمثل 6 دول من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لعقد أكثر من 2500 لقاء ثنائي مغلق مع كبرى مؤسسات وصناديق الاستثمار العالمية والإقليمية لمناقشة فرص النمو والاستثمار.



كما تم دعوة واصطحاب بعض المستثمرين في زيارة ميدانية لبعض الشركات والمصانع التي تعمل بالقطاع المصري في منطقتي غرب وشرق القاهرة، حتى يتسنى لهم مشاهدة التطورات والإنجازات على أرض الواقع في عدة قطاعات حيوية تتضمن القطاع الصناعي والتجزئة والاستهلاكي والغاز والبترول.



