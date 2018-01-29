وزير المعادن: السودان يشرع في اقامة مصنع للنقود الذهبية

انطلاق مؤتمر الحوار الوطني السوري اليوم في سوتشي
قطر تعتزم إبرام شراكات تجارية جديدة مع تركيا
الجيش التركي يعلن تحييد 597 هدفا في عملية غصن الزيتون
الأربعاء 31 يناير
القوة التركية في سوريا
جنازة إثنين من الأتراك قتلا بصاروخ أطلق من سوريا
اطفال فلسطينيون لاجئون يلعبون خارج منازلهم في مخيم شاتيلا للاجئين شمال غرب مدينة غزة
مصريين يجلسون بجانب جرافيتي لصلاح و ام كلثوم و اخرين في احد مقاهي القاهرة
تونس : إضطرابات وفوضى في عدة مدن
بطولة كأس الخليج العربي الثالثة و العشرين لكرة القدم - سلطنة عمان في مواجهة البحرين