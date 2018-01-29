وزير المعادن: السودان يشرع في اقامة مصنع للنقود الذهبية

انسامد 29 يناير/ كانون الثاني اعلنت الحكومة السودانية يوم امس الأحد، عن شروعها في إقامة مصنع لإنتاج النقود الذهبية سيقام في غضون شهرين، لتصنيع مليون قطعة ذهبية سنويا.



جاء ذلك، في تصريحات لوزير المعادن السوداني، هاشم علي سالم إثر لقائه ونائب الرئيس السوداني، بكري حسن صالح، رئيس مجلس الوزراء، حسب وكالة الأنباء السودانية.



وكشف الوزير السوداني عن اتصالات قامت بها وزارته مع ألمانيا، لتصنيع النقود الذهبية، موضحا أن "المصنع سيتم إنشاؤه في غضون شهرين من الآن".



وتحاول السودان تسويق الذهب مصنعا ضمن إمكاناتها المتاحة، لتحقيق أقصى إيرادات ممكنة، بدلا من بيعه كمادة خام إلى الخارج.



في سياق آخر، نقل سالم عن نائب الرئيس السوداني، توجيهاته بتحسين الوضع في مناطق التعدين، من خلال إنشاء وحدات علاجية وإسعافات وطاقة شمسية ومياه صحية نظيفة".



وبلغ انتاج السودان من الذهب 107 أطنان خلال العام الماضي 2017.



ويعول السودان على الذهب كمورد للنقد الأجنبي بعد فقدانه 75 بالمائة من عائداته النفطية، بسبب انفصال جنوب السودان في يوليو 2011.



