العراق يعتزم طرح 3 مصافٍ نفطية للاستثمار خلال مؤتمر الكويت

انسامد / 25 يناير/ كانون الثاني كشفت الهيئة الوطنية للاستثمار، اليوم الخميس، عن عزم العراق طرح 3 مصافٍ نفطية للاستثمار خلال مؤتمر الكويت لإعادة إعمار العراق الذي سيعقد الشهر المقبل،.



ونشرت الهيئة بياناً قالت فيه، إن "العراق سيطرح خلال مؤتمر الكويت الدولي الذي سيُعقد للفترة 12- 14 شباط المقبل ثلاثة مصافٍ لتكرير النفط، وبطاقات مختلفة للاستثمار".



وأوضحت الهيئة في بيانها، أن "المصافي ستشمل مصفى الفاو في البصرة بطاقة 300 ألف برميل يومياً، فيما سيكون الثاني في محافظة الأنبار بطاقة 150 ألف برميل يومياً، إضافة إلى مصفى الناصرية في محافظة ذي قار بطاقة 150 ألف برميل"ز ولدى العراق ثلاثة مصافٍ كبيرة، وهي مصفى الدورة ومصفى البصرة، إضافة إلى مصفى بيجي، إلى جانب 10 مصافٍ نفطية صغيرة أخرى منتشرة في عدد من المحافظات العراقية، وعدد من المصافي في إقليم كوردستان، فيما يعاني العراق من قدم منشآته النفطية، وهي غالباً ما تنتج أقل من طاقتها التصميمية.



يذكر أن مؤتمر الكويت الدولي سيعقد في الفترة من 12 إلى 14 من فبراير/شباط المقبل، وسيخصص اليوم الأول منه لعرض الفرص الاستثمارية في العراق، وتخصص الأيام الأخرى لجمع مبلغ 100 مليار دولار لإعمار المدن العراقية المدمرة، بمشاركة منظمات دولية منها البنك الدولي، إلى جانب 70 دولة.



