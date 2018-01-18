القطرية تشارك في معرض الكويت للطيران

انسامد / 18 يناير / كانون الثاني خطفت الخطوط الجوية القطرية Qatarairways الأضواء خلال فعاليات اليوم الافتتاحي لمعرض الكويت للطيران أمس بعد أن استعرضت مقاعد كيو سويت والتي تمثل التجربة الجديدة للسفر على درجة رجال الأعمال، لأول مرة خلال عام 2018، بالإضافة إلى عرض طائرة إيرباص A350-900 التي تعد الأحدث تكنولوجياً في العالم.



ورافق السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية، عدداً من كبار الشخصيات في جولة داخل طائرة بوينغ 777 المزوّدة بمقاعد كيو سويت ، وشارك في الجولة كل من سعادة الشيخ محمد العبدالله المبارك الصباح، وزير شؤون الديوان الأميري بالإنابة بدولة الكويت، وسعادة الشيخ سلمان حمود الصباح، رئيس الإدارة العامة للطيران المدني بدولة الكويت، وسعادة السيد عبدالله بن ناصر السبيعي، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني بدولة قطر.



وقال السيد أكبر الباكر، الرئيس التنفيذي لمجموعة الخطوط الجوية القطرية: «تشكّل مشاركتنا في النسخة الأولى من معرض الكويت للطيران أفضل بداية لعام 2018 الذي سيحمل بين طياته المزيد من النجاحات والإنجازات للناقلة الوطنية. ونتطلع هذا العام لتدشين خدماتنا إلى العديد من الوجهات الجديدة».



وأضاف: «نتطلع لاستقبال أول طائرة إيرباص A350-1000 قريباً لنصبح المشغل العالمي الأول لهذا الطراز. وسوف تمكننا هذه الطائرة من البقاء في المقدمة على مستوى قطاع الطيران العالمي، وسوف تعطينا الفرصة للاستمرار بتقديم خدماتنا المميزة لجميع مسافرينا».

