السعودية:مشروع "نيوم":المستقبل الجديد، والتاريخ الجديد

أنسامد - القاهرة في 10 يناير - يعد مشروع "نيوم" في المملكة العربية السعودية المستقبل الجديد، والتاريخ الجديد، والوجهة الأكثر مالاءمة للعيش في العالم التي تليق بمواهب المستقبل.



وهو منطقة خاصة، عبارة عن وجهة حيوية جديدة تقع شمال غرب المملكة، تسعى لتصبح مكانا يجمع أفضل العقول والشركات معا للتخطى ححدود الابتكار إلى أعلى المستويات.



ً وقد تم تصميم هذه المنطقة الخاصة لتتفوق على المدن العالمية الكبرى من حيث القدرةالتنافسية ونمط المعيشة إلى جانب الفرص االقتصادية المتميزة، إذ من المتوقع أن تصبح مركزا رائداً للعالم بأسره.



ً ما هي المنطقة الجغرافية التي ستحتضن المشروع؟ ٍيقع المشروع شمال غرب المملكة، ويشتمل على أراض داخل الحدود المصرية والأردنية، حيث سيوفر العديد من فرص التطوير بمساحة إجمالية تصل إلى 500,26 كم2.



ويتمتع هذا المشروع بعدد من المزايا الفريدة، منها القرب من الأسواق ومسارات التجارةالعالمية حيث:يمر بالبحر األحمر حوالي %10 من حركة التجارة العالمية.يمكن لـ%70 من سكان العالم الوصول للموقع خالل 8 ساعات كحد أقصى.



ٍ كما يتمتع هذا المشروع بالتضاريس المذهلة التي تشمل: الشواطئ البكر التي تمتد على مساحة تتجاوز 460 كم من ساحل البحر الأحمر والعديد من الجزر ذات الطبيعة الأخاذة.الجبال ذات المناظر الخلابة التي تطل على خليج العقبة والبحر األحمر وتغطي قممها الثلوج خالل فصل الشتاء والصحراء المثالية الممتدة بهدوئها وجمالها.



من هي الجهة المسؤولة عن تطوير المشروع؟ قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء هيئة خاصة للإشراف على مشروع "نيوم" برئاسة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، إذ سيتم دعم المشروع باستثمارات تبلغ قيمتها 500 مليار دولار أمريكي من قبل المملكة العربية السعودية، صندوق االإستثمارات العامة، صندوق الإستثمارات العامة، بالإضافة إلى المستثمرين المحليين والعالميين.



تسعى المملكة العربية السعودية إلى اقتناص الفرص الإقتصادية العظيمة، والإستثمار فيها بثقة وقوة من أجل تنويع الاقتصاد السعودي في المستقبل. وفي الوقت ذاته، سيستمرٍ لتعزيز وتطوير البنية التحتية لكافة مدن المملكة وضواحيها.



وفوق ذلك كله، فإن تطوير وبناء مشروع "نيوم" يوفر فرصة استثنائية للحد من تسرب الناتج المحلي اإلجمالي، وذلك عبر إتاحة فرصة الاستثمار داخل المملكة لكل من يستثمر أمواله في الخارج، وبالتالي تقليل التسرب المالي نتيجة قلة الفرص الاستثمارية الضخمة. وسيخلق ًفرصا جديدة للاستثمار في قطاعات سيتم إنشاؤها من الصفر، بلإضافة إلى مشروع "نيوم" يمكن استفادة المستثمرين في المشروع من الموارد الطبيعية، كطاقة الرياح والطاقة الشمسية. يضاف إلى ذلك، أن المشروع سيسهم بشكل كبير في الناتج المحلي اإلجمالي للمملكةالعربية السعودية، كما سيعيد توجيه بعض من تسرب الانفاق للخارج إلى إقتصاد المملكة.



وعلى الجانب الاجتماعي، ستحكم مشروع "نيوم" أفضل المعايير العالمية لنمط العيش في الجوانب الثقافية، والفنون، والتعليم.



ما هو الجدول الزمني المقترح الكتمال مشروع "نيوم"؟ بدأ العمل بالفعل في مشروع "نيوم" وذلك من خلال بحث سبل التعاون والاستثمار مع شبكة واسعة من المستثمرين الدوليين كما تم البدء بتأسيس بعض ركائز البنى التحتية الرئيسية.



ومع إعلان انطلاقة مشروع "نيوم"، فإن المفاوضات ستبدأ والمباحثات ستنطلق مع المستثمرين المحتملين والشركاء المستقبليين على الفور.



وسيتم الانتهاء من المرحلةالألولى لـ"نيوم" بحلول عام 2025م.



