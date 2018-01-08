السعودية تحول اسم أرامكو النفطية إلى شركة مساهمة

انسامد - 8 يناير / كانون ثاني - أعلنت السعودية تغيير صفة شركة أرامكو العملاقة للصناعة النفطية لتصبح شركة مساهمة مشتركة في بداية السنة الحالية.



وتأتي هذه الخطوة قبيل طرح 5% من أسهم الشركة للاكتتاب العام في النصف الثاني من السنة الجارية، حسب الخطة الحكومية.



وهذه الخطوة مطلوبة حتى تستطيع الشركات المحلية في السعودية تسجيل أسهمها في البورصة، حسب مصدر في أرامكو رفض الإفصاح عن هويته .



وقال المصدر "في خطوة اعتيادية استعدادا لطرح أسهم أرامكو للاكتتاب العام، تحولت الشركة إلى شركة مساهمة مشتركة".



وأضاف أن "هذا يؤسس الإطار العام الذي يتيح للمستثمرين المستقبليين امتلاك أسهم الشركة، إضافة إلى حملة الأسهم الحاليين والحكومة".



وجاء في الجريدة الرسمية أن أرامكو لها رأسال مال مدفوع بشكل كامل قيمته 60 مليار ريال (أي 16 مليار دولار( مقسمة على أسهم عادية تبلغ 200 مليار سهم، حسب القوانين الداخلية لأرامكو.



ويتشكل مجلس إدارة أرامكو من 11 عضوا لهم صلاحية إدراج أسهم الشركة في الأسواق المحلية والدولية.



وتعين الحكومة 6 أعضاء في مجلس الإدارة، في حين يملك حملة الأسهم التي تتجاوز قيمتها 0.1% الحق في اقتراح عضو في الجمعية العامة.



وللحكومة الحق في تعيين أو تغيير رئيس مجلس الإدارة.



وقال المصدر إن الحكومة ستظل أكبر مساهم في أرامكو، كما أنها ستحتفظ بوضعها كطرف مسؤول عن رسم سياسات الشركة وتحديد سقف الإنتاج.



وتأتي أرامكو في صلب رؤية 2030 التي طرحها ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، من أجل إصلاح الاقتصاد وتقليص اعتماده على الصناعة النفطية.



