الاستثمارات الأجنبية بالسعودية تبلغ 45 ملياردولار في 5 سنوات

انسامد - الرياض 21 ديسمبر / كانون الاول - ساهمت حزمة من الحوافز التشجيعية خصصتها السعودية في جذب استثمارات أجنبية بدفع عجلة الاستثمار الأجنبي، ليبلغ إجمالي تدفقات الاستثمار الاجنبي خلال السنوات الخمس الاخيرة 45 مليار دولار عبر 409 شركة استثمرت في 550 مشروع.



وبحسب تقرير صادر عن الغرفة التجارية في الرياض احتلت الولايات المتحدة المرتبة الأولى في الدول المستثمرة بنحو 22% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية موزعة على 94 مشروعا عبر 82 شركة وذلك خلال الفترة من عام 2012 حتى 2016.



فيما استحوذت الإمارات على 20 % من إجمالي الاستثمار الأجنبي في البلاد للفترة نفسها لتحتل المرتبة الثانية .. موزعة على 127 مشروعا بواسطة 77 شركة.



وجاءت فرنسا في المرتبة الثالثة بنسبة 9% من إجمالي الاستثمار الأجنبي في المملكة، ثم سنغافورة في المركز الرابع بنسبة 8 %..تلتها الكويت ثم ماليزيا واليابان فألمانيا والمملكة المتحدة وكوريا الجنوبية، باستثمارات تمثل من 3 إلى 5 في% من إجمالي الاستثمارات الواردة إلى المملكة.



وفيما يتعلق بالمجالات الاستثمارية الأبرز لهذه التدفقات في السعودية، فقد استحوذ نشاط البتروكيماويات على النصيب الأكبر بنسبة 30 %، مقابل 26 % عبارة عن استثمارات في القطاع العقاري، في حين تشكل الاستثمارات في قطاع الفنادق والسياحة نحو 10 %، بينما الاستثمارات المتدفقة في مجال الفحم والنفط والغاز تمثل 8 % من إجمالي الاستثمارات التي تدفقت إلى المملكة خلال الفترة ذاتها.



وبحسب بيانات صادرة عن الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، ارتفع رأس المال المرخص في الربع الثالث من هذا العام ، بنسبة 385% إلى 1.5 مليار ريال مقارنة مع 310 ملايين ريال في الفترة نفسها من العام الماضي استحوذ القطاع الصناعي على أكبر حصة في جذب الاستثمار في الربع الثالث 2017، بنسبة 47% من حيث قيمة رأس المال المستثمر.



