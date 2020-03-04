إنخفاض الناتج المحلي لإيطاليا بنسبة 0.3٪

أنسامد - 4 مارس /آذار - انخفض إجمالي الناتج المحلي لإيطاليا بنسبة 0.3٪ في الربع الأخير من عام 2019 مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة ، وفقًا لما ذكرته وكالة الإحصاء الوطنية إيستات ISTAT اليوم الأربعاء وأشارت أن هذا يؤكد الرقم الذي قدمته في تقديراتها الأولية في نهاية يناير، هذا هو أكبر انخفاض على أساس ربع سنوي منذ الربع الأول من عام 2013.



ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 ٪ في الربع الثالث مقارنة ع الفترة من أبريل إلى يونيو.



وقالت هيئة الإحصاء الوطنية أن الناتج المحلي الإجمالي لإيطاليا ارتفع بنسبة 0.1 ٪ في الربع الرابع مقارنة بنفس الفترة من عام 2018.



