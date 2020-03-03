ايطاليا:تشغيل المرأة في تجميع الروبوت

انسامد - 3 مارس - اذار - تركز شركة ايفيدي لأبحاث وتطبيقات الروبوتات علي تشغيل السيدات لتجميع الأشياء الدقيقة أو لتنفيذ عمليات التجميع التي تتطلب إجراءات متكررة أثناء مرحلة الإنتاج وغالبًا ما يتم توظيفهن في صناعة منتجات تصنيع معينة.



ولهذا السبب قام شخص ما بتعريف هذا "الروبوت الوردي" للفرقة .



أوضح فيديريكو ناردوني ، المدير الوحيد لشركة فريوليان ، في منتدى وكالة الانباء الايطالية انسا "يمكن للآلة أن تتولي الجزء الأصعب في التصنيع .



ردا علي سؤال في هذا السياق اذا ما كان يعتقدأن الروبوتات ستحل محل الإنسان تمامًا؟ يقول ناردوني: "التكنولوجيا تتقدم و العمل يتغير و يتحول و لكن علي مدي خبرتي لمدة 15 عاما في شركة تستثمر في مجال الروبوت فنحن لم نفكر للحظة في الاستغناء عن العنصر البشري.



ويقول "أولئك الذين يستثمرون في الروبوتات هم شركات تتوسع اي انه في كثير من الأحيان ، دائمًا ما يتم إعادة تدريب المشغل ويتعلم كيفية إدارة الجهاز واكتساب مهارات جديدة. هذا الاتجاه - كما يختتم - مرتبط بروبوتات معاونة " وبهذا المعنى ، سيكون مصنع المستقبل "المصنع الذي سنكون فيه قادرين على تكريس الناس للإبداع والخيال وتفويض العمليات ذات القيمة المضافة المنخفضة إلى الآلات".



ويشير الي انه "مقارنةً بالماضي ، يكون الجهاز قادرًا على التعاون مع المشغل ، وتقاسم مساحة العمل ، وفي بعض الحالات ، أيضًا التفاعل عن قرب مع العامل".



يؤكد ناردوني ، "ومع ذلك ، هناك نقص في الشخصيات المهنية لان هذا النوع من العمل يتطلب الكثير من الإبداع".



