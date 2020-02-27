ندوة حول مستقبل الشركات و المصابع في ايطاليا

انسامد - 27 فبراير - شباط - مستقبل الشركات والمصانع في ايطاليا في قطاع الصناعات التحويلية ، كان هذا عنوان المحاضرة التي القاهاأنطونيو كالابرو ، رئيس جامعة ميلانو للفنون التطبيقيةوألبرتو دوسي ، نائب الرئيس المسؤول عن السياسات الصناعية ، في منتدى انسا انكونترا في ميلانو .



قال كالابرو ان من بين التحديات الجديدة للشركات نرصد "الاستدامة ، إزالة الكربون ، التخلص من النفايات ، توفير الطاقة" ، قال دوسي ، دون أن ننسى دور "الأشخاص داخل المصانع ، لأن صناعة الغد ستفعل بحيث يقوم الذكاء الاصطناعي بالوظائف المتكررة دون اغفال اهمية العامل البشري معها.



من هذا المنظور "يجب أن يكون صانع القرار السياسي بشريا حيث هناك حاجة إلى أجندة ذات أولوية وخطة وطنية للسياسة الصناعية ، إنه القاعدة التي عليها يمكن إعادة إطلاق المستقبل الاقتصادي والاجتماعي للبلد ، وهو استثمار طويل الأجل ضروري حتى لا ننهزم امام المنافسة العالمية ".



من جانبه اكد عميد كلية الفنون التطبيقية في ميلانو ، فيروشيو ريستا ، فإن التدريب هو بالتأكيد من بين العوامل الرئيسية التي يجب ان تضعها الشركات في المستقبل علي قائمة اولوياتها: "نظام التدريب ضروري ليس فقط للشركات ، ولكن أيضًا لبقاء المناطق. المدارس والجامعات هي البنى التحتية للمعرفة ، تمامًا كما أن الأعمال التجارية هي البنى التحتية للعمل حيث يجب أن نتوقف عن التفكير في أن التدريب ، مهما كان ، هو تكلفة وليس استثمارًا. الاستثمار القطري في المدرسة والمعرفة يجب أن يكون مركزيا ".



