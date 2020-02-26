جينتيلوني : تدابير اقتصادية للتخفيف من آثار كورونا

أنسامد - 26 فبراير / شباط - صرح المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية باولو جينتيلوني يوم الأربعاء بأنه ستكون هناك حاجة إلى اتخاذ تدابير اقتصادية للتخفيف من آثار حالة فيروس كورونا.



وقال على هامش عرض التقارير القطرية "في مواجهة التأثير الاقتصادي للفيروس التاجي ، سيكون من الضروري التنسيق بين مختلف دول الاتحاد الأوروبي لاعتماد تدابير مناهضة للتقلبات الدورية ، والتي يمكن أن تؤيد التوسع وتجنب مخاطر الركود".



واشار إن الفيروس سيضرب الاقتصاد الإيطالي بشدة، قائلا "الاقتصاد الإيطالي ، الذي كان في الربع الرابع السيئ لعام 2019 ، سيتأثر بشدة بتطور قضية فيروس كورونا".



وأضاف "إن تأثير الفيروس على الاقتصاد هو أحد الأسباب الأخرى للجمع ، مع الأولوية المطلقة لحماية صحة مواطنينا ، وكذلك الالتزام بالحد من انتشار الذعر ، الأمر الذي يؤدي إلى وقف الأنشطة الاقتصادية حتى عندما لا يعتبر ذلك ضروريا من قبل السلطات الصحية ".



