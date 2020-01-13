ارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 0.9 في نوفمبر على أساس سنوي

أنسامد - 13 يناير /كانون الثاني - قالت وكالة الإحصاء الوطني إيستات ISTAT يوم الاثنين إن مبيعات التجزئة الإيطالية انخفضت بنسبة 0.2 ٪ من حيث القيمة في نوفمبر مقارنة بشهر أكتوبر ولكن إرتفعت بنسبة 0.9 ٪ مقارنة بنفس الشهر في عام 2018. وقالت هيئة الإحصاء الوطنية إن نوفمبر هو سادس ارتفاع سنوي على التوالي في تجارة التجزئة.



وقالت إن المبيعات في المتاجر الكبيرة ارتفعت بنسبة 3.3٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، في حين سجلت المتاجر الصغيرة انخفاضًا بنسبة 1.4٪. استمرت المبيعات عبر الإنترنت في الارتفاع على أساس سنوي ، حيث ارتفعت بنسبة 4.1 ٪ في نوفمبر 2019.



