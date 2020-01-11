إيستات :النمو الاقتصادي سيظل ضعيفا على المدى القريب

أنسامد - 11 يناير /كانون الثاني - قال مكتب الإحصاءات الوطني الإيطالي إيستات ISTAT اليوم الجمعة، أنه من المرجح أن يظل الاقتصاد الإيطالي ضعيفا على المدى القريب، مستشهدًا بمؤشره الرئيسي لشهر ديسمبر.



ظل ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو في حالة ركود إلى حد كبير خلال الأرباع السبعة الماضية. فيما ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 ٪ في الربع الثالث على أساس ربع سنوي بعد قراءة مماثلة في الربع الثاني، حسبما أظهرت البيانات في نوفمبر.



وقال معهد الإحصاءات "يحتفظ المؤشر الرئيسي بمسار سلبي، مما يشير إلى استمرار الضعف في مستويات الإنتاج".



هذا وعدل المعهد الشهر الماضي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي في عام 2019 إلى 0.2 ٪ من التوقعات السابقة بنسبة 0.3 ٪ في مايو. وفي سبتمبر الماضي، عدلت الحكومة الإيطالية هدف النمو لعام 2019 إلى 0.1٪.



