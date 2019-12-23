إنخفاض سعر سهم Atlantia بأكثر من 4٪ في بورصة ميلانو

أنسامد - 23 ديسمبر /كانون الأول -انخفض سعر سهم Atlantia بأكثر من 4٪ في بورصة ميلانو يوم الاثنين وسط حالة من عدم اليقين الجديدة بشأن ما إذا كانت شركة Autostrade التابعة لشركة إيتاليا (ASPI) التابعة لها قد سحبت تنازلاتها.



يتضمن مرسوم الحكومة إجراء يمكن أن يسهل سحب الامتيازات ، على الرغم من أن الأطراف المؤيدة لحكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي لم تتوصل إلى اتفاق نهائي بشأنها.



تضغط حركة الخمس نجوم (M5S) بشدة من أجل سحب امتيازات ASPI بعد انهيار جسر موراندي في جنوة العام الماضي ، زاعمة أن الشركة فشلت في اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع كارثة أودت بحياة 43 شخصا.



يتخذ كل من الحزب الديمقراطي (يسار الوسط) وحزب الوسط إيطاليا فيفا (IV) موقفا أكثر ليونة.



