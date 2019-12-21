الاتحاد النفطي :إنخفاض فاتورة النفط في إيطاليا

أنسامد - 21 ديسمبر /كانون الأول - أظهرت بيانات الاتحاد النفطي الايطالي إنخفاضا في فاتورة الطاقة، في عام 2019 بنسبة 7.4 في المائة ما يعادل 3.2 مليار يورو، مقارنة بعام 2018، حيث أنفقت البلاد حوالي 39.6 مليار يورو لشراء موارد الطاقة من الخارج.



ويعود هذا التراجع إلى انخفاض أسعار المصادر المختلفة للطاقة وتدني الاستهلاك.



وقدر الاتحاد النفطي الايطالي مشتريات المواد البترولية على وجه التحديد بـ22.3 مليار يورو، مسجلة إنخفاضاً بنسبة 1.1% عن مشتريات عام 2018 ورجحت البيانات حجم فاتورة الطاقة لعام 2020 ما بين 40 و 42 مليار يورو، من بينها 22-24 مليار لسد حاجة البلاد من النفط.



