منظمة التعاون الاقتصادي:إيطاليا السابعة من حيث العبء الضريبي

أنسامد - 5 ديسمبر / كانون الأول - قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD يوم الخميس أن إيطاليا تحتل المرتبة السابعة من حيث العبء الضريبي بنسبة 42 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، وأن في عام 2018 ، كان العبء الضريبي 42.1 ٪، وفقا لأحدث إحصاءات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ومقرها باريس.



واحتلت فرنسا المرتبة الأولى بأكثر من 46٪ وجاءت المكسيك في آخر القائمة بنسبة 16 ٪.



وكان المتوسط الذي أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 34.3 ٪.



وقد نفت الحكومة في هذا الصدد مزاعم المعارضة بأن مشروع قانون 2020 سوف يرفع العبء الضريبي.



