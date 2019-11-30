إيستات : ارتفاع الناتج المحلي بنسبة 0.1 في الربع الثالث

أنسامد - 30 نوفمبر / تشرين الثاني - أعلنت وكالة الإحصاء الوطنية الإيطالية إيستات ISTAT يوم أمس الجمعة عن ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الإيطالي بنسبة 0.1 في الربع الثالث من العام الحالي مقارنة بالربع السابق،مشيراإن معدل النمو السنوي بلغ 0.3٪.



وقالت إيستات أن معدل "النمو" المكتسب لعام 2019 هو 0.2 ٪ وأن هذا سيكون الرقم في نهاية العام إذا كان الربع الأخير ثابتا.



وأشارت هيئة الاحصاء "كانت هناك مرحلة ركود كبيرة استمرت عامين تقريب" ، وأن الإنفاق الأسري "يتحسن".



وذكرت أن الاستثمارات انخفضت وأن الحكومة اشارت أن إن مشروع قانون عام 2020 سيعزز النمو والاستثمارات ، خاصة في الاقتصاد الأخضر.



