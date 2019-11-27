لي ماركي: ثاني وجهة سياحية في 2020

انسامد - 27 نوفمبر - تشرين ثان - اغلقت منطقة لي ماركي الايطالية سوق السياحة مع عام تميز بشير اليا الاستعادة الكاملة للتدفقات السياحية مما دفع الدليل السياحي لونلي بلانيت الي الاعتراف بهذه المنطقة كثاني وجهة سياحية في 2020.



وفقا للبيانات التي قدمها المرصد الاقليمي للسياحة عن الفترة من يناير الي اكتوبر فقد سجلت زيادة في عدد الزوار وصلت الي 5.46 من الخارج بالاضافة الي 5.95 في المائة من السياحة الداخلية.



فيما يتعلق بالاجانب فقد سجلوا زيادة تقدر ب 1.32 في المائة و انخفاض في مدة الزيارة يصل الي 2.45 في المائة.



و تشير هذه البيانات الي ان اسواق السياحة قد تخطت مرحلة الركود العصيبة التي تسبب فيها الزلزال الذي ضرب البلاد .. فيما يتعلق بالمستقبل فان الهدف الرئيسي يظل تقوية السوق الايطالي الداخلي و تطوير الدعاية في الاسواق الاجنبية مثل الولايات المتحدة التي يظل هدفها الاستراتيجي الحفاظ علي ديناميكية و نمو مطاراتها.



