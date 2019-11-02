إستات: البطالة تصل إلى 9.9 ٪ في سبتمبر

أنسامد - 2 نوفمبر /تشرين الثاني - قالت وكالة الإحصاء الوطنية ISTAT يوم الخميس أن معدل البطالة في إيطاليا ارتفع بنسبة 9.9 ٪ في سبتمبر ، مقارنة ب 9.6 ٪ في أغسطس.



وأفادت وكالة الإحصاء الوطنية أن عدد الأشخاص الذين يبحثون عن عمل ارتفع بنسبة 73،000 في شهر سبتمبر مقارنة بالشهر السابق. وإن عدد الأشخاص العاملين انخفض بمقدار 32،000 في سبتمبر مقارنة بأغسطس وأن ما مجموع 60،000 وظيفة فقدت بين يوليو وسبتمبر.



وارتفع معدل البطالة في الفئة العمرية 15-24 عاما الذين يشاركون بنشاط في سوق العمل إلى 28.7٪ ، مسجلا إرتفاعا نسبة 1.1 نقطة مئوية في أغسطس.



