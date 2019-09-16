وزير الاقتصاد الإيطالي:إيطاليا تعود بقوة في أوروبا مرة أخري

أنسامد - 16 أغسطس /آب - قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو
غاليتيري - في طريقه إلى اجتماع غير رسمي لمجموعة اليورو في
العاصمة الفنلندية يوم الجمعة الماضي - إن إيطاليا ستعود بقوة في
أوروبا مرة أخرى مع الحكومة الجديدة.
شكلت إيطاليا للتو تحالفا غير مسبوق بين حركة 5 نجوم المناهضة
للمؤسسات (M5S) والحزب الديمقراطي المنتمي إلى يسار الوسط والمؤيد
للاتحاد الأوروبي ، والذي كان غاليتيري عضوا فيه لعدة سنوات قبل
تعيينه وزيرا للاقتصاد في M5S-PD التنفيذي الجديد.
قال جوالتيري " مع هذه الحكومة تعود إيطاليا إلى كونها زعيما في
أوروبا ، وتستأنف الدور الذي يحق لها أن تصبح عضوا مؤسسا (في
الاتحاد الأوروبي) الذي لديه أفكار ، ويفرض رؤيته للاتحاد الأوروبي
كطريق للتحسين ، التغيير ، وجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات
عالمنا ".
وأشار أن الحكومة الجديدة ، من بين أشياء أخرى ، ستحاول تغيير
ميثاق الاستقرار والنمو ، كما كان الرئيس سيرجيو ماتاريلا يأمل
أيضا في المساعدة في تشكيل تحالف M5S-PD.
وذكر أن برنامج الحكومة يشتمل على تجنب رفع قيمة الضريبة على
القيمة المضافة بقيمة 23 مليار يورو ، وتقليص الضرائب على أصحاب
الدخل المنخفض إلى المتوسط ، ودور الحضانة المجانية للعائلات ذات
الدخل المنخفض إلى المتوسط ، ومحاولة استبعاد الاستثمارات في
الاقتصاد الأخضر من المعايير المالية للاتحاد الأوروبي .