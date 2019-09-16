وزير الاقتصاد الإيطالي:إيطاليا تعود بقوة في أوروبا مرة أخري

أنسامد - 16 أغسطس /آب - قال وزير الاقتصاد الإيطالي روبرتو غاليتيري - في طريقه إلى اجتماع غير رسمي لمجموعة اليورو في العاصمة الفنلندية يوم الجمعة الماضي - إن إيطاليا ستعود بقوة في أوروبا مرة أخرى مع الحكومة الجديدة.



شكلت إيطاليا للتو تحالفا غير مسبوق بين حركة 5 نجوم المناهضة للمؤسسات (M5S) والحزب الديمقراطي المنتمي إلى يسار الوسط والمؤيد للاتحاد الأوروبي ، والذي كان غاليتيري عضوا فيه لعدة سنوات قبل تعيينه وزيرا للاقتصاد في M5S-PD التنفيذي الجديد.



قال جوالتيري " مع هذه الحكومة تعود إيطاليا إلى كونها زعيما في أوروبا ، وتستأنف الدور الذي يحق لها أن تصبح عضوا مؤسسا (في الاتحاد الأوروبي) الذي لديه أفكار ، ويفرض رؤيته للاتحاد الأوروبي كطريق للتحسين ، التغيير ، وجعله أكثر قدرة على مواجهة تحديات عالمنا ".



وأشار أن الحكومة الجديدة ، من بين أشياء أخرى ، ستحاول تغيير ميثاق الاستقرار والنمو ، كما كان الرئيس سيرجيو ماتاريلا يأمل أيضا في المساعدة في تشكيل تحالف M5S-PD.



وذكر أن برنامج الحكومة يشتمل على تجنب رفع قيمة الضريبة على القيمة المضافة بقيمة 23 مليار يورو ، وتقليص الضرائب على أصحاب الدخل المنخفض إلى المتوسط ​​، ودور الحضانة المجانية للعائلات ذات الدخل المنخفض إلى المتوسط ​​، ومحاولة استبعاد الاستثمارات في الاقتصاد الأخضر من المعايير المالية للاتحاد الأوروبي .



