ايطاليا:ارتفاع نسبة التضخم الي 0.5 في المائة

انسامد - 3 سبتمبر - ايلول - اظهرت الاحصاءات الاولية ارتفاع نسبة التضخم في ايطاليا حيث وصلت إلى 0.5 ٪ في آب / أغسطس مقارنة بشهر يوليو حيث كانت النسبة قد وصلت الي 0.4 ٪ .



كما أظهرت بيانات إحصائية التي اجرتها الهيئة الايطالية للاحصاء ارتفاعها بنسبة 0.5٪ على أساس شهري.



وتشير الاحصاءات إن الزيادة في المعدل على أساس سنوي و التي تتناقص إلى حد كبير ترجع إلى عوامل موسمية ، معظمها مرتبطة بالخدمات السياحية وخاصة النقل ".



اشارت الاحصاءات الي ان بيانات شهر اغسطس كانت نموذجية الي حد كبير حيث إن أسعار السلع التي يتم شراؤها بشكل متكرر زادت بنسبة 1.0٪ في أغسطس ، أي ضعف معدل التضخم..هذا بالمقارنة مع ارتفاع بنسبة 0.6 ٪ في يوليو.



تفسر الاحصاءات الامر بان الارتفاع تسارع مدفوعًا بتسارع أسعار السلع المنزلية غير المعمرة.

