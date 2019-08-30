ارتفاع البطالة بشكل طفيف في إيطاليا في يوليو

أنسامد - 30 اغسطس / آب - ارتفع معدل البطالة في إيطاليا في شهر يوليو الماضي بشكل طفيف ليسجل 9.9%، بزيادة 0.1 نقطة مئوية مقارنة بشهر يونيو، وفقا للبيانات الصادرة عن المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات).



وأضاف المعهد الوطني للإحصاء أن عدد العاطلين ارتفع بنسبة 28 الف على أساس شهري مسجلا زيادة 1.1%، ليرتفع اجمالي عدد العاطلين ل 2.5 مليون عاطل.



الا أن معدل البطالة يظل بالرغم من ذلك أقل من مستوى 10% للشهر الثالث على التوالي. أما بالنسبة للبطالة بين الشباب في الفئة العمرية بين 15-24 عاما، فقد ارتفع معدل البطالة مرة أخرى ليسجل 28.9%، بارتفاع 0.8 نقطة مقارنة بشهر يونيو.



