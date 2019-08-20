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استثمار - قطاعات
ايطاليا:اختفاء 6500 شركة حرفية في ستة اشهر
    'L'Artigiano in Fiera' dal 5 al 13 dicembre 2015 a Fiera Milano Rho-Pero

    انسامد - 20 اغسطس - اب - اعلنت رابطة الحرفيين و الشركات الصغيرة في مدينة ميستري ان القطاع الحرفي سجل انكماشا ملحوظا في حجم التعاملات في عام 2019 . وفقا لتقرير للرابطة فان حوالي 6500 شركة حرفية قد اختفت من الاسواق خلال النصف الاول من العام الحالي وحده.

    و يؤكد التقرير ان ما يؤثر سلبًا على الاسواق هو شبح زيادة ضريبة القيمة المضافة ، وانخفاض الاستهلاك ، وفرض الضرائب ، وفرص الوصول إلى الائتمان.

    باستثناء مدينة ترينتين العليا و اديج كان رصيد النصف الأول سالبًا في جميع المناطق الإيطالية الأخرى. كانت النتائج الأكثر إثارة للقلق في إميليا رومانيا (-761) ، صقلية (-700) وفينيتو (-629). بالنسبة إلى، فإن الأمر يتعلق بموت الشركات و هي ظاهرة بدأت منذ 10 سنوات. في واقع الحال سجلت الفترة ما بين عامي 2009 و 2018 ، انخفاضا في العدد الإجمالي للمؤسسات الحرفية بنحو 165600 وحدة.

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