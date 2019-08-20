ايطاليا:اختفاء 6500 شركة حرفية في ستة اشهر

انسامد - 20 اغسطس - اب - اعلنت رابطة الحرفيين و الشركات الصغيرة في مدينة ميستري ان القطاع الحرفي سجل انكماشا ملحوظا في حجم التعاملات في عام 2019 . وفقا لتقرير للرابطة فان حوالي 6500 شركة حرفية قد اختفت من الاسواق خلال النصف الاول من العام الحالي وحده.



و يؤكد التقرير ان ما يؤثر سلبًا على الاسواق هو شبح زيادة ضريبة القيمة المضافة ، وانخفاض الاستهلاك ، وفرض الضرائب ، وفرص الوصول إلى الائتمان.



باستثناء مدينة ترينتين العليا و اديج كان رصيد النصف الأول سالبًا في جميع المناطق الإيطالية الأخرى. كانت النتائج الأكثر إثارة للقلق في إميليا رومانيا (-761) ، صقلية (-700) وفينيتو (-629). بالنسبة إلى، فإن الأمر يتعلق بموت الشركات و هي ظاهرة بدأت منذ 10 سنوات. في واقع الحال سجلت الفترة ما بين عامي 2009 و 2018 ، انخفاضا في العدد الإجمالي للمؤسسات الحرفية بنحو 165600 وحدة.

