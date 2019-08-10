وكالة الإحصاء:إنخفاض معدل التضخم إلي 0.4٪ في يوليو

أنسامد - 10 أغسطس /آب - قالت وكالة الإحصاء الوطنية ISTAT يوم الجمعة أن معدل التضخم السنوي في إيطاليا بلغ 0.4٪ في يوليو ، منخفضا من 0.7٪ في يونيو ، ليصل إلى أدنى مستوى له منذ نوفمبر 2016. عدلت وكالة الإحصاء الوطنية هذا الرقم بعد وضعه عند 0.5٪ في تقدير سريع.



وقالت ISTAT أن مؤشر أسعار المستهلك كان ثابتا على أساس شهري في يوليو فيما يتعلق بشهر يونيو. "يرجع تباطؤ النمو على أساس سنوي لمؤشر جميع العناصر بشكل أساسي إلى انعكاس الاتجاه في أسعار منتجات الطاقة الخاضعة للتنظيم (من + 4.3 ٪ إلى -5.2 ٪) ، والذي تم تعويضه بشكل طفيف فقط من خلال تسريع أسعار الأغذية غير المصنعة (من + 0.7٪ إلى + 1.5٪) والخدمات المتعلقة بالنقل (من + 1.5٪ إلى + 1.8٪) وبانخفاض درجة انخفاض أسعار السلع المعمرة (من -1.9٪ إلى -1.4٪)