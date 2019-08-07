إيطاليا الرابعة ضمن أكبر 5 دول متسوردة للجلود المصرية

أنسامد - 7 أغسطس /آب - أوضح التقرير الشهري الصادر عن المجلس التصديري المصري للجلود والأحذية والمنتجات الجلدية حول أهم الدول المستوردة للجلود المدبوغة أن "اسبانيا" احتلت المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة بما قيمته 8.959 مليون دولار تلاها في المرتبة الثانية" البرتغال " بما قيمته 7.093 مليون دولار وفي المرتبة الثالثة " الهند" بما قيمته 5.7 مليون دولار.



واحتلت "إيطاليا" المرتبة الرابعة ضمن أكبر 5 دول مستوردة للجلود المصرية بنحو 5.06 مليون دولار ، تلاه في المرتبة الخامسة" الصين الشعبية" بما قيمته 4.772 مليون دولار.



وعن أهم الدول المستوردة لقطاع الأحذية والمنتجات الجلدية أوضح التقرير أن "إيطاليا" احتلت المرتبة الأولي من حيث الدول المستوردة بما قيمته 1.458 مليون دولار، تلاها في المرتبة الثانية "الأردن" بما قيمته 127.404ألف دولار ، وفي المرتبة الثالثة "اليمن" بما قيمته 111.730 ألف دولار.



وجاءت "تايوان" المرتبة الرابعة من حيث الدول المستوردة للأحذية والمنتجات الجلدية المصرية بما قيمته 74.570 ألف دولار، تلاها "الولايات المتحدة الأمريكية " بما قيمته 68.789 ألف دولار.



