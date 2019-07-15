الازياء:لاول مرة بطاقة للتأكد من العلامات الاصلية

انسامد - 15 يوليو - تموز - بدأ "معرض المنسوجات الإيطالي" لأول مرة في ميلانو يونيكا بعرض البطاقة الذكية وهي تقنية حديثة عبارة عن علامة ملحقة ملتصقة بقطعة الملابس ، والتي تتيح التحقق من أصالة المنتج ، ولكن أيضًا للوصول إلى سلسلة من المعلومات الحصرية الخاصة بالعلامة التجارية للعميل النهائي.



تلك هي التكنولوجيا الجديدة لعالم الموضة التي صممتها أول شركة تسويق ادفايس جروب تقدم إيطالية البطاقة الذكية التي قدمت الحل مع مجموعة المنسوجات - تشرح المجموعة -كيفية استخدام التقنية الحاصلة على براءة الاختراع و هي تضمن إمكانية التحقق مما اذا كانت الملابس الخاصة بالفرد اصلية من المنشأ دون تنزيل تطبيقات متخصصة ".



في الممارسة العملية ، يمكن للمستهلك قراءة المعلومات عبر رمز الاستجابة السريعة على علامة المنتج ، أو الكلمة الرئيسية على الصفحة الاجتماعية للعلامة التجارية ، أو رابط في العرض التوضيحي أو رسالة نصية. صرح الرئيس التنفيذي لمجموعة النصائح ، فولفيو فورباتو "إنها بالنسبة لنا بداية مهمة في عالم الموضة ، حيث نتخذ بالفعل الخطوات الأولى مع العلامات التجارية ذات الصلة - نأمل أن يولي ميلانو يونيكا الاهتمام الصحيح لأداة التأكد من المنتج بطريقة بسيطة و من خلال قنوات متعددة ، وتقديم محتوى مخصص والبدء في بناء قاعدة بيانات خاصة بالملكية ، وكذلك ضمان تجربة جديدة وحصرية للعملاء ".

