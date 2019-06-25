إنخفاض أسهم سندات الدولة الإيطالية اعتبارا من يناير

أنسامد - 25 يونيو / حزيران - قال رئيس الجمعية المصرفية الإيطالية (ABI) ، أنطونيو باتويلي ، لمنتدى ANSA يوم الثلاثاءأنه من المقرر أن يبدأ سهم سندات الدولة الإيطالية التي تحتفظ بها البنوك الإيطالية في الانخفاض بشكل حاد اعتبارا من يناير.



وقال "من يناير من المرجح جدا أن إجمالي سندات الدولة الإيطالية" في حوزة البنوك الإيطالية "سينخفض ​​بشكل كبير بسبب أن على المؤسسات أن تبدأ في إعادة قروض البنك المركزي الأوروبي.



وأضاف "أعطيكم إنذارا مبكرا ، دعونا لا ندهش إذا حدث انخفاض قوي في يناير " مضيرا أن البنوك الإيطالية أنفقت ما يقرب من 13 مليار يورو من عام 2015 إلى اليوم لإنقاذها.



