اتفاق تحول رقمي بين كامبانيا للتكنولوجياالفضائيةو اي بي ام

انسامد - 10 يونيو - حزيران - وقعت منطقة كامبانيا للتكنولوجيا الفضائية اتفاقا مع شركة آي بي إم شراكة لدعم شركات الطيران على مسار التحول الرقمي ، من خلال دورات تدريبية هادفة وعالية التخصص .



يوضح رئيس مقاطعة الفضاء في كامبانيا ، لويجي كارينو انه تم توقيع الاتفاق بين المنطقة وعملاق الكمبيوتر الأمريكي ، في ميلانو ، "لدعم نقل المعرفة نحو تمكين التقنيات والمنهجيات التي تتيح لنا مواجهة تحدي الصناعة .. مع إبراز أهمية وجود شركات الفضاء في كامبانيا في مجال العمليات في مدينة ميلانو.



يضيف مستشار الأنشطة الإنتاجية في منطقة كامبانيا ، أنطونيو مارشيلو ان هذا الاتفاق هو خطوة أولى في بناء مسارات التعاون مع منطقة لومبارد تهدف إلى تعزيز مبدأ صنع في إيطاليا . تأسست منطقة كامبانيا التكنولوجية الفضائية في مايو 2012 ، وهي تهدف إلى تشجيع التعاون بين مراكز البحوث والجامعات والشركات في منطقة كامبانيا من أجل تعزيز الفرص التجارية والنمو المستمر والابتكار.



تضم حاليًا 159 شريكًا مباشرًا وغير مباشر ، بما في ذلك 22 شركة كبيرة و 18 مركزًا للبحوث و 109 شركة صغيرة ومتوسطة.



تتمتع بالقدرة على دمج جميع اللاعبين الإقليميين في مجالات سلسلة التوريد التكنولوجية والإنتاجية ، مع تشجيعهم على التعاون مع قطاع البحث.



تنفذ لجنة المساعدة الإنمائية مشاريع لمعالجة الاستراتيجية الإقليمية في مجال الطيران ، بما في ذلك التدريب المهني والتعليم العالي ونقل التكنولوجيا والاتصال والاستخدام المزدوج والتدويل.



